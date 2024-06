Die Party in München geht weiter – auch wenn am Mittwoch keines der Spiele in der Arena in Fröttmanning ausgetragen wurde. Nach den Partien Tschechien gegen die Türkei, die 1:2 endete und dem Sensationssieg der Georgier gegen die Portugiesen (2:0), kamen nach Polizeiangaben wieder Hunderte Menschen auf die Leopold- und Ludwigstraße und feierten am Siegestor.

Nach Spielende, so berichten die Beamten am Donnerstag, wurden „Verkehrsmaßnahmen“ im Bereich der Leopold- und Ludwigstraße getroffen, von 23 Uhr an waren die Fans unterwegs. Die Straßen mussten teilweise gesperrt werden, da sich mehrere Personen auf der Fahrbahn befanden. Zu fortgeschrittener Stunde versuchte ein übermütiger Fan, an der Außenseite des Siegestors hochzuklettern – und stürzte. Der Mann blieb unverletzt, wurde aber von der Polizei „eindringlich belehrt“.

Den Angaben zufolge wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet, bei Kontrollen gab es Anzeigen wegen Verstößen nach dem Sprengstoffgesetz.

Die insgesamt vier Spiele, die letzten der EM-Vorrunde, wurden an zahlreichen Public-Viewing-Locations in München übertragen. Beim frühen Spiel allerdings machte das Wetter den Organisatoren am Olympiapark einen Strich durch die Rechnung: Die Fan-Zone musste wegen des heranziehenden Unwetters mit Starkregen und Gewitter teilweise gesperrt werden. Beim Public Viewing kam es nach Polizeiangaben nicht zu Störungen. Insgesamt waren am Mittwoch 670 Beamte im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Am Dienstag hatten sich nach der Partie Serbien gegen Dänemark „grenzwertige“ Szenen auf dem Marienplatz abgespielt. Gewaltbereite Fans aus Serbien attackierten vor dem EM-Spiel die eingesetzten Sicherheitskräfte. Zehn Menschen, darunter neun Beamte und ein Ordner, seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Mehrere serbische Fans wurden unter anderem wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und des Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt, zehn von ihnen vorläufig festgenommen.