In einem Jahr, am 14. Juni 2024, steigt in München das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Herren. Ob die Zeit für die Nationalmannschaft reicht, um bis dahin in Turnierform zu kommen, wird sich zeigen. Weil in der Fröttmaninger Arena insgesamt sechs Spiele stattfinden werden, darunter auch ein Halbfinale, macht die Stadt jedenfalls schon mal eifrig Werbung für die EM.

Am Mittwoch haben unter anderem Ingo Wortmann, Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), Sportbürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und der Schiedsrichter Felix Brych, der als Botschafter der Gastgeberstadt fungiert, eine Tram und einen Bus mit dem Logo der Euro 2024 vorgestellt. Die werden bis zum Start des Turniers durch die Stadt kurven.

Während des Turniers wird die MVG dann voraussichtlich 30 Busse für Shuttle-Linien einsetzen. Im Olympiapark wird es eine "Fan Zone" geben. Die Paarungen und Zeiten für das Turnier werden am 2. Dezember 2023 festgelegt. Man wolle als "weltoffene Stadt mit Herz" mit dem internationalen Publikum ein großartiges und nachhaltiges Fußball-Fest feiern, sagte Verena Dietl. Wer als Volunteer, also als Helferin oder Helfer beim Turnier mitarbeiten möchte, kann sich unter www.euro2024volunteers.com bewerben.