Von Joachim Mölter

München ist nicht zum ersten Mal Schauplatz eines internationalen Fußball-Turniers, wenn am Freitag um 21 Uhr die 17. Europameisterschaft der Männer mit der Partie zwischen Deutschland und Schottland in der Fröttmaninger Arena angestoßen wird. Bis dato diente Bayerns Landeshauptstadt bereits bei zwei Welt- und zwei Europameisterschaften als Austragungsort. Im Grunde muss man auch die Olympischen Spiele von 1972 in die Reihe großer Fußball-Turniere in München aufnehmen.