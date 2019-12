So kommen Fans an Tickets für die Münchner Spiele

Die Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 stehen größtenteils fest - nun müssen Fans nur noch an Karten für die Spiele gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal kommen. Schon an diesem Mittwoch, 4. Dezember, beginnt die nächste Verkaufsphase für die Partien in der Münchner Arena. Um 14 Uhr eröffnet die Ticketbörse. Bis zum 18. Dezember gibt es dabei auch spezielle Aktionen für die Fans der bereits qualifizierten 20 Teams. Anhänger der deutschen Nationalmannschaft können sich dann für die Spiele der DFB-Elf bewerben. Möglich ist dies nur über eine spezielle Internetseite der Uefa (www.euro2020.com/tickets).

Für die drei Gruppenspiele in München stehen jeweils 12 000 Karten exklusiv für deutsche Fans bereit. Für mögliche K.-o.-Spiele in Achtel- und Viertelfinale sind es unabhängig vom Spielort je 6000 Karten, für das Halbfinale in London wiederum 12 000 und für das Endspiel am 12. Juli 2020 in Wembley 13 000 Karten. Man kann sich für Einzelspiele bewerben, aber auch für die Kategorie Follow-Your-Team, bei der man Optionsscheine bis zum deutschen Turnier-Aus erwirbt. Die Verteilung der deutschen Fan-Tickets überlässt die Uefa dem Deutschen Fußball-Bund. Wer Karten will, muss Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft sein und ein Uefa-Ticketkonto haben, das spätestens bis zum 8. Dezember auf der DFB-Plattform www.fanclub.dfb.de/mitglied-werden angelegt sein muss. Zwar gibt es Bonuspunkte, je nachdem wie lange man schon Fanclub-Mitglied ist und wie viele Länderspiele man bereits besucht hat. Immer aber gilt das Prinzip: First come, first serve. Geschwindigkeit ist also ein Kriterium.

Zusätzlich bleiben noch rund 500 000 Karten im offenen Verkauf ohne Teambindung. Auch hierfür können sich Fans über die Uefa-Seite bewerben - ganz ohne Klauseln eines nationalen Verbandes. Auch diese Tickets sind ab dem 4. Dezember zu haben. Wer die EM im Fernsehen verfolgen will, sieht sie in Deutschland bei ARD und ZDF.