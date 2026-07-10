Wie kann man Zuschauerinnen und Zuschauer, die Kindern beim Fußballspielen zusehen und sich unsportlich verhalten, zu Fairness erziehen? Diese Frage stellt sich schon seit Jahren, in denen es immer wieder Fälle von pöbelnden Eltern am Spielfeldrand von Kinderturnieren gibt und jugendliche Schiedsrichter attackiert werden. Das Thema hat nun eine Gruppe von Designstudierenden der Hochschule München unter der Leitung von Katrin Laville aufgegriffen. Die 60-Jährige ist Lehrbeauftragte an der Fakultät für Design und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Designkulturen Institut für angewandte Designforschung. Vorläufiges Ergebnis des Projekts: ein Gegenstand, der nach den ersten Versuchen zur fairen Atmosphäre beiträgt.