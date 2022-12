Kommentar von Anna Hoben

Münchner Wohnen also. Der Name der neuen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft erinnert an die "Deutsche Wohnen" - jene Immobilienfirma, die zuletzt in der Kombination mit einem gewissen Verb bekannt geworden ist - durch die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen". "Deutsche Wohnen" ist die größte Vermieterin in Berlin, Münchner Wohnen wird mit etwa 70 000 Wohnungen bald die größte Vermieterin in München sein. Da hören die Parallelen dann aber auch schon auf. Denn anders als das Berliner Privatunternehmen dürfte die "Münchner Wohnen" als kommunales Unternehmen nicht darauf aus sein, ihre Mieter bis zur Grenze des Erträglichen abzukassieren.

Auch wenn München bei Weitem nicht so viele Wohnungen in öffentlicher Hand hat wie etwa das viel gelobte und viel beneidete Wien: Es ist ein Glück, dass die Stadt ihre Wohnungsbaugesellschaften nie privatisiert hat, so wie andere Städte es getan haben, so wie der Freistaat es getan hat mit der ehemals staatlichen GBW. Und es ist, gerade in Zeiten hoher Inflation, ein Glück, dass der Stadtrat für die kommunalen Wohnungen 2019 einen Mietenstopp beschlossen hat, der noch bis Sommer 2024 gilt. Dies war damals ein wichtiges Signal, das zeigte: Es kann auch anders gehen auf dem von ständigen Preiserhöhungen geprägten Mietmarkt. Durchschnittlich 7,73 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlen etwa die Bewohner der Gewofag-Wohnungen.

Die Probleme beim Bau neuer Wohnungen werden durch die nun konkret werdende Fusion nicht verschwinden, wie die Stadtrats-Opposition im bisherigen Prozess richtig angemerkt hat. Es wird spannend, ob die "Münchner Wohnen" künftig das mehr als ambitionierte Neubauziel von 2000 Wohnungen pro Jahr auch nur ansatzweise erreichen kann.

Trotzdem gibt es gute Argumente für die Zusammenführung. Warum braucht es zwei städtische Unternehmen, die das Gleiche tun, dann aber auf dem Markt als Konkurrenten auftreten? In einem neuen Unternehmen können die jeweiligen Stärken gebündelt werden. Für die Mieter am wichtigsten ist freilich, dass sich das Unternehmen seiner künftig noch bedeutender werdenden sozialen Verantwortung bewusst ist - und danach handelt.