Nach BodensanierungenLöcher in der Fürstenrieder Straße gefüllt

Mitte Oktober wurden unter der Baustelle der Tram-Westtangente in Laim Hohlräume festgestellt.
Mitte Oktober wurden unter der Baustelle der Tram-Westtangente in Laim Hohlräume festgestellt. (Foto: MVG)

Bei Bauarbeiten für die Tram-Westtangente waren Hohlräume im Boden festgestellt worden. Diese sind nun beseitigt. Die Sanierungen dauern aber weiter an.

Die Gefahr auf der Baustelle der Tram-Westtangente in Laim ist gebannt. Mitte Oktober mussten die Bauarbeiten an der neuen Straßenbahnlinie auf einen Schlag eingestellt werden, nachdem Bauarbeiter Hohlräume unter der Fürstenrieder Straße und Gotthardstraße festgestellt hatten. Diese konnten den Stadtwerken München (SWM) zufolge mittlerweile erfolgreich verfüllt werden.

Die Bodensanierungen im Bereich der Kreuzung der Fürstenrieder mit der Gotthardstraße aber werden auch nach der Beseitigung der Schäden im Untergrund andauern. So muss im südöstlichen Kreuzungsbereich der Mittelbereich des Baufeldes noch verdichtet werden; die Bodensanierungen im nördlichen Kreuzungsbereich werden bis Mitte Dezember andauern.

Seit Mittwoch ist allerdings die Einbahnstraßenregelung auf der Fürstenrieder Straße zwischen Gotthardstraße und Camerloher Straße aufgehoben. Wegen der Bodensanierung und vorgezogener Gleisbauarbeiten an der Tram-Westtangente wird aber die Überfahrt der Gotthardstraße über die Fürstenrieder Straße bis ebenfalls Mitte Dezember gesperrt.

