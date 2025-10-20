Zum Hauptinhalt springen

Bauarbeiten in MünchenLeichte Entwarnung wegen Hohlräumen unter Fürstenrieder Straße

Bei Bauarbeiten an der Tram-Westtangente sind vergangene Woche Hohlräume entdeckt worden.
Bei Bauarbeiten an der Tram-Westtangente sind vergangene Woche Hohlräume entdeckt worden. (Foto: SWM/MVG/dpa)

Bei Bauarbeiten an der Tram-Westtangente waren Löcher im Untergrund entdeckt worden. Nun werden diese verfüllt. Wie lange das dauert und mit welchen Einschränkungen gerechnet werden muss.

Für die Baustelle der Tram-Westtangente in Laim kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden: Von kommendem Montag, 27. Oktober, an können die ersten Hohlräume unter der Kreuzung der Fürstenrieder Straße mit der Gotthardstraße verfüllt werden. Mitte vergangener Woche waren bei Bauarbeiten Löcher im Untergrund entdeckt worden, woraufhin die Bauarbeiten in diesem Bereich sofort gestoppt werden mussten. Zunächst war von einer Dauer von schlimmstenfalls sechs Wochen die Rede.

Die Stadtwerke München (SWM) teilen nun mit, dass der Boden intensiv untersucht worden sei und sich der betroffene Bereich vom südöstlichen Kreuzungsbereich etwa 20 Meter in die östliche Gotthardstraße erstrecke; zudem würden auch im nordöstlichen Bereich der Kreuzung Hohlräume vermutet – dieser müsse noch untersucht werden.

Die Verfüllung des Bereichs an der südöstlichen Kreuzung werde mindestens eine Woche dauern, so die SWM, bis Ende Oktober könne daher die Sperrung der Gotthardstraße nicht aufgehoben werden. In der Fürstenrieder Straße wird voraussichtlich bis Ende November die Einbahnregelung bestehen bleiben.

© SZ/müh - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

München
:So sieht die Mega-Baustelle unter dem Hauptbahnhof aus

Münchens tiefste Baustelle ist hermetisch abgeschottet. Doch die SZ ist mit einem großen Sicherheitsrucksack hinabgetaucht in den Untergrund. Wie der neue Hauptbahnhof entsteht.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl (Text) und Johannes Simon (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite