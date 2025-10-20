Für die Baustelle der Tram-Westtangente in Laim kann vorsichtig Entwarnung gegeben werden: Von kommendem Montag, 27. Oktober, an können die ersten Hohlräume unter der Kreuzung der Fürstenrieder Straße mit der Gotthardstraße verfüllt werden. Mitte vergangener Woche waren bei Bauarbeiten Löcher im Untergrund entdeckt worden, woraufhin die Bauarbeiten in diesem Bereich sofort gestoppt werden mussten. Zunächst war von einer Dauer von schlimmstenfalls sechs Wochen die Rede.

Die Stadtwerke München (SWM) teilen nun mit, dass der Boden intensiv untersucht worden sei und sich der betroffene Bereich vom südöstlichen Kreuzungsbereich etwa 20 Meter in die östliche Gotthardstraße erstrecke; zudem würden auch im nordöstlichen Bereich der Kreuzung Hohlräume vermutet – dieser müsse noch untersucht werden.

Die Verfüllung des Bereichs an der südöstlichen Kreuzung werde mindestens eine Woche dauern, so die SWM, bis Ende Oktober könne daher die Sperrung der Gotthardstraße nicht aufgehoben werden. In der Fürstenrieder Straße wird voraussichtlich bis Ende November die Einbahnregelung bestehen bleiben.