Gegen Ende der Veranstaltung meldet sich einer aus dem Publikum mit einer sehr naheliegenden Frage. Er will wissen, ob denn alles irgendwann mal wieder schön wird, oder ob die Menschen noch viele Jahre mit einer Dauerbaustelle leben müssen.

Es geht um die Tram-Westtangente. Die Stadtwerke München (SWM) haben zu einer Infoveranstaltung im Bürgersaal Fürstenried eingeladen, der an diesem Dienstagabend ziemlich voll ist. Es dürften an die 300 Besucherinnen und Besucher sein, die von den Fachleuten der SWM wissen wollen, was denn in den nächsten zwei Jahren im Stadtbezirk Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln auf sie zukommt. Denn die Erfahrung, welche die Bürger im Bezirk Laim gemacht haben – und immer noch machen – ist die: Es zieht sich!

Seit dem 28. Februar 2026 fährt die Tram 14 zwischen dem Gondrellplatz und Pasing. Die Route verläuft über das erste, neu gebaute und 1,5 Kilometer lange Teilstück der Tangente auf der Fürstenrieder Straße zwischen Ammerseestraße und Agnes-Bernauer-Straße. Mehr als anderthalb Jahre hat der Bau des kurzen Abschnitts gedauert. Und ganz abgeschlossen sind die Arbeiten in der Straße noch immer nicht. Auf der offiziellen Baustellenkarte der Stadt München im Netz ist sie weiterhin ein rot markierter Streifen, „Arbeiten am Trinkwassernetz“ heißt es da, oder „Arbeiten am Stromnetz“. Dabei haben SWM und Mobilitätsreferat bei der Einweihung der Tram 14 auf Nachfrage versichert, bis zum Oktoberfest werde alles fertig.

Die Wiesn ist lange rum. Jetzt heißt es „31. Dezember“, mit dem Hinweis in Klammern: „geplant“.

Plan und Wirklichkeit, das geht in München bei Großbaustellen erfahrungsgemäß häufig weit auseinander. Entsprechend besorgt sind auch viele Menschen im Fürstenrieder Bürgersaal, dass auch für sie die Geschichte des Trambaus eine gefühlt unendliche wird.

Sie sind betroffen vom sogenannten Planfeststellungsabschnitt (PFA) 2, für den seit August dieses Jahres eine Baugenehmigung vorliegt. Er erstreckt sich vom Haupteingang des Waldfriedhofs bis zur Park-and-Ride-Anlage in der Aidenbachstraße. Dort kommen derzeit Busse und U-Bahn-Verbindungen zusammen, kombiniert mit 188 Pendlerparkplätzen. Und an dieser Anlage, im SWM-Fachjargon ein „Schnittstellenprojekt“ der Tram-Westtangente, mussten die SWM bereits umplanen.

Ursprünglich sollte die Anlage abgerissen und neu sowie größer gebaut werden, aus Kostengründen hat der Stadtrat aber im September beschlossen, sie lieber zu sanieren. Jetzt muss auch die Tram an diesem Verkehrsknoten neu geplant werden, mit einer neuen Baugenehmigung rechnen die SWM erst im Juli 2027.

Aber die SWM-Leute geben sich bei der Veranstaltung sichtlich Mühe, Optimismus zu verbreiten. Ende 2028 soll nicht nur der PFA 2 fertig sein, sondern auch die gesamte, 8,3 Kilometer lange Westtangente, die dann zwischen Romanplatz in Nymphenburg und der Aidenbachstraße in Obersendling verläuft. „Das kriegen wir hin“, ist zu hören.

Ein durchdachter Bauablauf soll den Stadtwerken zufolge dafür sorgen, dass alles pünktlich fertig wird

Doch es könnte noch den ein oder anderen Hemmschuh im Zeitplan geben. Denn zwei weitere große „Schnittstellenprojekte“ sind der Neubau der Brücke über die Autobahn A96, welche die Autobahn GmbH des Bundes baut, und die sogenannte Umweltverbundröhre an der Laimer Unterführung, für dessen Bau die Deutsche Bahn verantwortlich zeichnet. Diese müssen erst fertig werden, bevor sie für die Straßenbahn ausgebaut werden können. Vor allem die Brücke sei das „spannendste Projekt“, sagt Stefan Bauer, der technische Koordinator der SWM. Das könnte den SWM noch „schlaflose Nächte“ bereiten.

Aber die SWM bleiben dabei, dass alles pünktlich fertig werde. Was helfen soll, ist ein anderer Bauablauf als in der Fürstenrieder Straße. Weil die frühe Einweihung des ersten Tramabschnitts ein politischer Wunsch war, wurde erst die Tramtrasse fertiggestellt, dann folgte alles drum herum. Jetzt werden zuerst die Straßen bearbeitet, was einige Zeit beansprucht. Unter anderem werden nach dem Schwammstadtprinzip Versickerungsanlagen für Regenwasser eingebaut. Dann sollen in der Mitte der Straße von Sommer 2027 an die Tramgleise kommen. In dieser Reihenfolge soll es insgesamt schneller gehen, hofft man bei den SWM.

Leitungen, Straßenbeläge, Baumfällungen, Baumschutzzäune, provisorische Straßenbeleuchtungen, der Bau eines provisorischen Busbahnhofs am Ratzingerplatz, den es braucht, solange die Aidenbachstraße saniert wird. An den U-Bahnhöfen Holzapfelkreuth und Laimer Platz werden Eingänge neu gebaut und einiges mehr – die Liste ist lang. Ein ausführlicher Überblick ist auch auf der Projektseite westtangente.mvg.de zu finden.

Und wird es dort, wo sich Bauzaun an Bauzaun reiht, Löcher im Boden klaffen und Bagger rumpeln, wirklich in absehbarer Zeit mal wieder schöner? Wir tun unser Bestes, sagt einer der Referenten.