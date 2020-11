Polizei in München

Bei seiner Fahrt kommt der 29-Jährige schließlich an einer Zivilstreife der Polizei vorbei - die sofort die Verfolgung aufnimmt.

Mit hohem Tempo durch die Boschetsrieder Straße, und dann noch verbotenerweise über die Abbiegespur am Zivilauto der Polizei vorbei: Das ging nicht gut aus für einen 29-jährigen Motorradfahrer. Die Beamten hefteten sich an seine Fersen und nahmen ihr mobiles Geschwindigkeitsmessgerät in Betrieb. Tempo 127, das hatte eine sofortige Verkehrskontrolle zur Folge.

Da der Raser keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Führerschein und Motorrad sichergestellt. Mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung waren zusätzlich fällig. Die Polizei wertet die Tat als illegales "Kraftfahrzeugeinzelrennen".