Ein Anrufer teilte über Notruf mit, dass in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenried geschossen werde, sogar aus dem Fenster, und im Hausflur Blutspuren zu sehen seien.

Es hat als dramatischer Einsatz begonnen - und am Ende war alles eine große Freude. Am Donnerstag teilte ein Anrufer der Polizei über Notruf mit, dass in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenried geschossen werde, sogar aus dem Fenster, und im Hausflur seien Blutspuren zu sehen. Schüsse und Blut bedeutet für die Polizei: Großeinsatz. Mehrere Dutzend Beamte fuhren also zu dem Anwesen, sperrten die Umgebung ab und betraten das Haus, es war gegen 21.40 Uhr. Vermutlich hat das gewirkt wie im TV-Krimi.

Wäre es ein Film gewesen, würde er wohl ins Genre Komödie passen. Denn als die Polizei in der Wohnung war, wo ein vermeintlich blutrünstiger Täter wütete, stellte sich heraus, dass die Menschen in dieser Wohnung feierten. Die Geburt eines Kindes. Sie taten das mit Tischfeuerwerk und Sektflaschen, was den fatalen Eindruck einer Gewalttat erweckte. Und das Blut, das stammte von einem der Gäste, der sich beim Tanzen an einer Glastüre verletzt hatte. "Es stellte sich heraus", so endet der Polizeibericht, "dass es zu keiner Zeit zu Straftaten kam oder eine Gefahr bestand." Deshalb hat die Polizei auch nicht notiert, ob es sich beim Neugeborenen um ein Mädchen oder einen Buben handelt.