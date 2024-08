50 Jahre nach seinem Bau befindet sich das sogenannte Schweizer Viertel in Fürstenried West im Wandel. So sind kürzlich die Arbeiten für eine umfassende Nachverdichtung in dem Quartier am südwestlichen Stadtrand angelaufen. In den nächsten Jahren will die Bayerische Versorgungskammer (BVK) als Eigentümerin hier durch Aufstockungen und Anbauten die Zahl der Mietwohnungen von derzeit 1500 auf 2150 erhöhen.