Ein 38-jähriger Landschaftsgärtner ist auf eine gar nicht mal so gute Idee gekommen: Er transportierte einen kompletten Holzunterstand auf dem Dach eines roten Volvo. Bis die Polizei ihn stoppte.

Ob es angesichts fehlender Parkplätze ein probates Mittel ist, die eigene Garage auf dem Autodach immer mit dabei zu haben? Am Sonntag hat eine Polizeistreife der Verkehrsüberwachung in Fürstenried einen roten Volvo entdeckt, auf dessen Dach ein kompletter Carport aus Holz montiert war.

Der Fahrer des schwer beladenen Fahrzeugs, ein 38-jähriger Landschaftsgärtner aus München, hatte den für den Abriss vorgesehenen Carport abholen wollen, für den Transport aber auf die Schnelle keinen Anhänger bekommen. Also hatte er den etwa zweieinhalb Meter langen und zwei Meter breiten Carport aufs Dach des Autos bugsiert und dort mit Spanngurten festgezurrt.

Im Nachhinein, so die Polizei am Montag, sei dem Mann schon klar geworden, dass das keine übertrieben gute Idee war. 60 Euro Bußgeld, dazu Gebühren und Auslagen und ein Punkt in Flensburg sollen den Lernprozess des Verkehrssünders nachhaltig gestalten. Der Carport musste abgeladen und ordnungsgemäß mit einem Anhänger abtransportiert werden.