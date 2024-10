Ein 67-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Freitag tot aus einem Baggersee geborgen worden. Der Mann sei vermutlich beim Schwimmen verunglückt, teilte die Polizei am Samstag mit. Es deute nichts auf einen Suizid hin. Der Mann sei regelmäßig in dem See schwimmen gegangen, sagte ein Sprecher.