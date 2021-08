"Digitale Füllstandsanzeige für besonders frequentierte Orte" heißt das Instrument, mit dem man in Pandemie-Zeiten online nachschauen kann, ob ein schöner und beliebter Ort schon überfüllt ist. Nach dem Pilotprojekt am Gärtnerplatz ist es nun auf die Gerner Brücke und den Wedekindplatz ausgeweitet worden.

Auf www.muenchen.de/corona sind in der Rubrik "Gastronomie und Hotspots" für die jeweiligen Plätze an den Tagen vor dem Wochenende und am Wochenende Ampeln zu sehen, die anzeigen, wie viel dort los ist. Rot bedeutet, dass bereits zu viele Menschen da sind, um zum Infektionsschutz Abstände wahren zu können. Gelb heißt, dass es eng wird. Grün zeigt an, dass noch ausreichend Platz ist.