Vier Fuchsjunge sind aus einem leeren Schwimmbecken an der Südparkallee im Stadtteil Sendling-Westpark gerettet worden. Die Tiere lagen in dem alten und abgedeckten Becken unter einem gebrochenen Holzbrett, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Nachbar hatte eine Füchsin und ihr Junges beobachtet, die um das alte Schwimmbad geschlichen waren. Als er nachsah, hörte er ein Gewimmer und rief die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte entdeckten vier Fuchsjunge in dem Becken und nahmen die Holzabdeckung ab, um die Tiere herauszuholen. Die Jungtiere waren alle gesund und sind nun wieder mit ihrer Mutter und dem verbliebenen Geschwisterchen in der freien Natur.