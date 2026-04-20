Zum Hauptinhalt springen

Sendling-WestparkFeuerwehr rettet vier Fuchsjunge aus Schwimmbecken

Gerettetes Fuchsjunge: Die Feuerwehr befreite die Tiere aus einem leeren Schwimmbecken.
Gerettetes Fuchsjunge: Die Feuerwehr befreite die Tiere aus einem leeren Schwimmbecken. Feuerwehr

Eine Füchsin und ihr Junges schleichen um einen alten, abgedeckten Pool. Als ein Nachbar genauer hinsieht, hört er Gewimmer aus dem Becken und ruft die Feuerwehr.

Vier Fuchsjunge sind aus einem leeren Schwimmbecken an der Südparkallee im Stadtteil Sendling-Westpark gerettet worden. Die Tiere lagen in dem alten und abgedeckten Becken unter einem gebrochenen Holzbrett, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Nachbar hatte eine Füchsin und ihr Junges beobachtet, die um das alte Schwimmbad geschlichen waren. Als er nachsah, hörte er ein Gewimmer und rief die Feuerwehr.

Die Rettungskräfte entdeckten vier Fuchsjunge in dem Becken und nahmen die Holzabdeckung ab, um die Tiere herauszuholen. Die Jungtiere waren alle gesund und sind nun wieder mit ihrer Mutter und dem verbliebenen Geschwisterchen in der freien Natur.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Nach Scheitern der Sondierungsgespräche
:Grünen-Mitglieder verärgert über Ausstieg von Volt

Dominik Krause kann beim ersten Parteitag nach seiner Wahl zum Münchner Oberbürgermeister noch kein Regierungsbündnis präsentieren. Doch die Gespräche gehen nun mit anderen möglichen Partnern weiter.

Von Anna Hoben

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite