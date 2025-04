Mit dem veganen Brunch ist es so eine Sache: In den vergangenen Jahren hat sich viel getan, pflanzliche Frühstücksalternativen gibt es mittlerweile auch in vielen Münchner Cafés. Auf den Karten stehen dann aber oft bloß uninspirierte Avocadotoasts, bei denen dann, na gut, das Ei weggelassen werden kann, oder aber das klassische Bananenbrot. Gut, dass es mittlerweile einige vegane Frühstückscafés in München gibt. Noch besser, dass es mit der Patisserie Sießl seit vergangenem Dezember auch die erste rein vegane Konditorei in München gibt.