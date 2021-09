Von Sophia Oberhuber

Wer sich am Wochenende nach einer langen Nacht in Richtung Katerfrühstück aufmacht und an der Ecke Georgen-/ Kurfürstenstraße in das Th Cafe einkehrt, der hat das Gefühl, die Bar am gestrigen Abend vielleicht doch gar nie verlassen zu haben. In dem lichtdurchfluteten Café läuft die Musik nicht nur im Hintergrund, an den Wänden hängen gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografien und die Kellner könnten auch Barkeeper hinter einem angesagten Münchner Tresen sein. So hip das Café an der Grenze zwischen Maxvorstadt und Schwabing auf den ersten Blick zu sein scheint, so warmherzig und so wenig überkandidelt ist die Atmosphäre doch geblieben.

Seit elf Jahren gibt es das Th Cafe. Begonnen hat alles mit einem kleinen Tagescafé, inzwischen wird hier auch Frühstück und eine Mittagskarte angeboten. Das T im Namen steht für Tino, das H für Hewan. Ein Wirte-Ehepaar, das nicht nur stiller Betreiber ist, sondern vor Ort mithilft. Hewan Herrmann backt die angebotenen Kuchen immer noch selber. Aus Spaß am Backen hat sie zusammen mit ihrem damaligen Freund, jetzt Mann, Tino das Café eröffnet. Herausgekommen ist ein Ort, an dem die Gäste mit Namen begrüßt werden und man sich aber auch als Nicht-Stammgast rundum wohl fühlt. Das ist Hewan wichtig. "Für unsere Gäste soll es hier wie in einem Wohnzimmer sein", sagt sie.

Detailansicht öffnen Gemütliche Sitzecke direkt an der Fensterfront im Th Cafe (Foto: Alessandra Schellnegger/Alessandra Schellnegger)

Die Theke erinnert an Omas Kommode. Dieser Hauch von Nostalgie trifft auf dunkles Aluminium, Marmor und weiche Sessel. Direkt an der Fensterfront können Gäste auf einer Art Fensterbank Platz nehmen und den Schwabinger Trubel auch bei regnerischem Herbstwetter ganz gemütlich von Innen aus beobachten. Spielt das Wetter mit, ist die Terrasse morgens noch schattig, mittags kommt dann langsam die Sonne um die Ecke.

Detailansicht öffnen Auch draußen kann gefrühstückt werden. (Foto: Alessandra Schellnegger/Alessandra Schellnegger)

Was gibt es da und was kostet es?

Die Frühstückskarte im Th Cafe ist überschaubar, bietet aber alles, was man sich für einen entspannten Samstagvormittag wünscht. Der Latte Macchiato (4,10 Euro) ist lecker. Mit dem Müsli mit Obst (6,90 Euro) startet man fruchtig und gesund in den Tag. Neben Avocado Brot (7,90 Euro) stehen auch Klassiker wie Spiegeleier oder Omelette (beides 6,90 Euro) auf der Karte.

Detailansicht öffnen Müsli mit Obst und ein Cappuchino zum Frühstück (Foto: Alessandra Schellnegger/Alessandra Schellnegger)

Sucht man nach ausgefallenen, mit großer Auswahl belegten Frühstücksplatten, die gerne nach bayerischen Vornamen oder Sternzeichen benannt sind, ist man hier falsch. Das wahre Highlight wartet nämlich an der Theke des Cafés. Dort stehen Kuchen. Und zwar nicht irgendwelche Kuchen, sondern wirklich herausragend gute Kuchen.

Angepriesen werden sie vom Café mit "den besten hausgemachten Kuchen der Stadt". Solche absoluten Aussagen zu treffen, ist natürlich schwierig. Man kann aber zumindest so viel sagen: Das Th Cafe spielt da schon in der höchsten Liga mit.

Der Käsekuchen mit Beeren ist herrlich cremig, die Beeren geben eine leichte Säure ab und passen perfekt zur Süße des Teiges und der Käsecreme. Auch der Schoko-Käsekuchen schmeckt luftig-leicht. Serviert wird der Kuchen auf Schieferplatten. Der Preis von 4,50 Euro pro Kuchenstück hat es auf den ersten Blick in sich. Aber die Stücke sind so groß, dass man kurz überlegen muss, ob man nicht versehentlich zwei davon bestellt hat. Von 11.30 Uhr bis 15 Uhr gibt es im Th Café auch eine kleine Mittagskarte.

Detailansicht öffnen Kuchenhimmel im Schwabinger Th Cafe. (Foto: Alessandra Schellnegger/Alessandra Schellnegger)

Was fällt besonders auf?

Die Mitarbeiter sind sehr bemüht, unkompliziert und ehrlich freundlich. Ist der Kaffee leer, wird sofort nachgefragt, ob es noch etwas anderes sein darf. Man merkt, dass viele Schwabinger dort gerne und oft ihren Tag verbringen. Man begrüßt sich, hier und da gibt es einen kleinen Ratsch. Wer alleine kommt oder keine Lust auf Ratschen hat, für den liegen Magazine und Zeitungen aus. Im Th Cafe fühlt man sich zu Hause. Eben wie in der Bar des Vertrauens oder wie im eigenen Wohnzimmer - nur gegebenenfalls mit stylisheren Möbeln.

Th Cafe, Georgenstraße 35, 80799 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 18 Uhr, 089/38869777, Instagram: @thcafemunich