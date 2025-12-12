Da kommt wieder einer der beiden Betreiber mit einem kleinen Kunstwerk aus der Küche die Treppe hoch. Er trägt einen Strawberry Matcha Latte, geschichtet in den Farben Italiens: unten Erdbeerrot, in der Mitte Kokosmilchweiß, oben Matchagrün. Oben schwimmen zwei getrocknete Beeren und drei Eiswürfel. Serviert wird das Getränk auf einem kleinen Holzbrettchen.

Seit dem Sommer gibt es das kleine Café Cup & Cozy an der Lindwurmstraße. Das hier ziemlich gute Matchas zu haben sind, hat sich schnell herumgesprochen. Schülerinnen und Schüler der Therese-von-Bayern-Fachoberschule holen sich in der Pause einen Becher, Nachbarn machen auf dem Heimweg einen Stopp. Schnell bildet sich an diesem Vormittag eine kleine Schlange an der Selbstbedienungstheke, alles wird hier liebevoll zubereitet – und das dauert eben etwas länger.

Die meisten Gäste bestellen Matchas (5,90 Euro), die in verschiedenen Sorten angeboten werden: Erdbeere, Mango und Litschi sind am beliebtesten. Der Gast kann wählen, ob er Kuh-, Kokos- oder Hafermilch möchte. Aber auch der Kaffee aus der großen Siebträgermaschine schmeckt fein und ist für Münchner Verhältnisse günstig (Espresso 1,80 Euro, kleiner Cappuccino 2,80 Euro).

Zu essen gibt es selbst belegte Bagels (7,50 Euro), Croissants (2,90 Euro) oder Chiapudding (4,80 Euro). Die Spezialität ist die großzügige Açaí-Bowl (9,90 Euro); auf dem pürierten Beerenmus sind Banane, Kiwi, Apfel, Nüsse und Chiasamen drapiert. Das Gericht schmeckt abwechslungsreich, gesund und ist ein hübsches Motiv für den eigenen Social-Media-Account.

Die üppig belegt Açaí-Bowl ist neben der Matchas die Spezialität im Café. Es gibt aber auch Bananenbrot und Croissants. (Foto: Stephan Rumpf)

Oft bildet sich eine kleine Schlange an der Theke. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Gäste sitzen an kleinen Tischen und schauen durch die großen Fenster auf das Treiben in der Lindwurmstraße. (Foto: Stephan Rumpf)

Viele Gäste im Cup & Cozy bestellen zum Mitnehmen, doch es lohnt, an einem der kleinen Tische Platz zu nehmen. Man sitzt bequem auf der Fensterbank, auf der weiche Fellimitate ausgelegt sind. Der Raum ist hell, in den kleinen Vasen stecken Winterbeerensträucher.

In dem Laden geht es entspannt und sympathisch zu. Im Hintergrund läuft Musik, die Betreiber halten mit den Gästen einen kurzen Plausch, scherzen untereinander. Sie sind schon lange gute Freunde und nach vier Monaten als Geschäftspartner offensichtlich immer noch. Von Januar an wollen sie mittags auch kleine Gerichte wie Bowls anbieten, die Schlange dürfte noch ein wenig länger werden.

Schade nur, dass die meisten Speisen und Getränke im Keller zubereitet werden. Gerne würde man dabei zuschauen, wie der Matcha geschichtet und die Bowl garniert wird. So bleibt es ein Geheimrezept – und es hilft nichts außer: bald wiederzukommen.

Cup & Cozy Café, Lindwurmstraße 92, 80337 München, Öffnungszeiten täglich 9 bis 18 Uhr