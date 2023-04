Mit diesem Foto sucht die Münchner Polizei nach dem vermissten Raphael Barnickel. Es wurde am Freitag auf dem Frühlingsfest aufgenommen.

Ein 32-jähriger Mann wird seit einem Besuch auf dem Münchner Frühlingsfest am Freitagabend vermisst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelt es sich bei dem verschwundenen Raphael Barnickel um einen Autisten, der ohne Betreuung hilflos und orientierungslos sei.

Er hatte das Volksfest auf der Theresienwiese gemeinsam mit seiner Mutter besucht, bevor er sie ihn gegen 18.50 Uhr aus den Augen verlor. "Die Mutter konnte den Sohn zuletzt nahe einer Gruppe von mehreren Jugendlichen sehen", heißt es von der Polizei.

Sie geht davon aus, dass sich der 32-Jährige zum Beispiel per Bus oder Bahn fortbewegen könnte, weil er eine Vorliebe für öffentliche Verkehrsmittel habe.

Der Vermisste wurde in den USA geboren, und spricht laut dem Fahndungsaufruf der Polizei nur gebrochen Deutsch. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und trägt eine Krawatte mit USA-Muster sowie eine schwarze Kappe mit Bärensymbol und der Aufschrift "California". Am rechten Handgelenk hat er eine Holzkette und eine weiße Kette, am linken Handgelenk eine rosa Kette.