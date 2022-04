Von Philipp Crone

Es ist der Tritt auf das Gitter. Ein Schritt auf die gelöcherten Aluplanken vor dem Fahrgeschäft Parkour mit seinen eisernen Armen und den in alle Richtungen beweglichen Sitzen, und Erinnerungen aus der vorcoronalen Zeit kommen langsam wieder hoch.

Dieses klirrende Krachen, gefolgt von einem leichten wummernden Nachhall. Noch ein Schritt, noch einer, die Schräge hoch, die Gitter zucken minimal unter den Schuhen, ehe der Besucher an den Zweiergondeln und den Sicherungsbügeln angekommen ist, den Fahrchip in der Hand. Schwaden von süßem Bratmandeldampf und der warme Bierdunst aus den Zelten sind die Gerüche, flackernde LED-Wände und schwingende Leuchtarme sind die Bilder, das Rufen der Menschen, das Brummen der Maschinen und die Gitterschritte sind die Töne - das ganze zusammen ergibt dieses spezielle Münchner Frühlingsgefühl.

Detailansicht öffnen In vierter Generation Schausteller: Andreas Aigner, 48, vom Fahrgeschäft Parkour. (Foto: Catherina Hess)

Wenn sich alle erst so langsam ins Jahr aufraffen, aber an der Bavaria alles wieder voll aufgedreht wird. So, wie es das eben immer war, sobald der leere Platz auf einmal wieder voller Buden und Geschäfte stand. Wenn Andreas Aigner auf die Sekunde genau am Freitag um 16 Uhr den grünen Knopf "Exzenter Heben Ein" drückt, "dann heben sich die Bananen", also die gebogenen Metallarme, und die Stadt nimmt eines ihrer nahezu lebenswichtigen Organe wieder in Betrieb, diese blinkend überdrehte Entspannungsinsel. Da wundert es nicht, dass die Stimmung am Tag vor dem Start zum 56. Frühlingsfest nach zwei Jahren Pause beinahe ausgelassen wirkt.

Direkt neben dem Hippodrom hat Wenzel Bradac seinen Stand aufgebaut, bei dem man Bälle in Löcher rollen muss, um mechanische Pferde in Bewegung zu setzen. "Die haben jetzt zwei Jahre in einer Lagerhalle vor sich hingeträumt", sagt der 76-Jährige. Wie alle anderen Schausteller hat auch er sein Geschäft gewartet, getestet und vom TÜV abnehmen lassen. "Aber es ist egal, wie lange es im Test einwandfrei läuft, wenn es losgeht, gibt es immer erst einmal eine Panne." Bradac erzählt das mit einem Lächeln, während er den Autoscooter-Kollegen auf der anderen Seite beim Warten der auf die Seite gedrehten Wagen zusieht.

Detailansicht öffnen Bereit zum Einsteigen: die Autoscooter. (Foto: Catherina Hess)

Er ist Schausteller in fünfter Generation, was in der Zunft nicht selten ist. Für ihn geht es darum, die laufenden Kosten der Corona-Zeit wieder reinzuholen, zum einen. Zum anderen aber auch darum, endlich wieder zu spüren, weshalb er diesen Beruf macht. Zum Beispiel, weil man eine Gemeinschaft sei. "Links und rechts sind Kollegen, man tauscht sich aus, geht auch mal einen trinken, hilft sich gegenseitig." Natürlich gebe es auch Konkurrenz, aber noch mehr ein großes Familiengefühl. So war das sein ganzes Leben, und dann war zweieinhalb Jahre nichts.

Ein Mann geht an Bradac vorbei und ruft "Morgen!", es ist Wirtschaftsreferent und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, und da Bradac Präsident vom Landesverband der Marktkaufleute und Schausteller ist, kennt man sich. Wobei Baumgärtner nicht jedem bekannt zu sein scheint.

Detailansicht öffnen Ein Klassiker unter den Fahrgeschäften: die Wilde Maus. (Foto: Catherina Hess)

Als er zum Eingang des Hippodrom läuft, brüllt ihm ein Mann aus einem anrollenden Lkw zu: "Wohin soll das Fleisch?" "Keine Ahnung, vielleicht zu mir?", ruft Baumgärtner zurück, worauf der Fahrer meint: "Na. Des da frisst du ned!" Der Referent lacht, ehe er ganz unreferentig sein Gefühl vor dem Start formuliert: "Geil!" Um dann nach einer etwas präziseren Formulierung zu suchen, wobei er am Ende bei der "Wiederauferstehung der Münchner Volksfeste" landet.

Detailansicht öffnen Mutti, Papi, Sommer in der Stadt: Auf den Lebkuchenherzen steht, was wirklich wichtig ist. (Foto: Catherina Hess)

Die kann Andreas Aigner vom Fahrgeschäft Parkour bestätigen, seine Bananen warten nur darauf, sich zu erheben. Der 48-Jährige, erst in vierter Generation Schausteller, geht noch einmal die Knöpfe durch, die er bei jedem Start der Anlage bedienen und einstellen muss.

Erst die Bananen, dann kommen die Drehkreuze und am Ende hebt sich die ganze Plattform, bis sich fünf überlagernde Bewegungen kombinieren und hoffentlich das für Aigner wichtigste Geräusch erzeugen: "Spitze Adrenalin-Schreie". Wenn er das hört, und manchmal sogar Applaus nach einer Fahrt, läuft der Laden. Dann ist das vordere Wiesndrittel wieder im ganz normalen Festschwung.

Detailansicht öffnen Auch regelmäßig auf dem Oktoberfest: Magdalena Kübler und ihr Schießstand. (Foto: Catherina Hess)

Bis dahin sind es aber noch ein paar Stunden, und Aigner hat wie viele andere einen kleinen Ölkanister rumstehen, mit dem noch Gelenke und Kugellager bearbeitet werden. So wie beim Feuerwurst-Stand die Balken geschrubbt werden und beim Spätzle-Laden die Scheiben vor der Auslage. Magdalena Kübler, deren Schießstand seit 60 Jahren auf dem Oktoberfest etabliert ist, hängt die Preisschilder auf. Zwölf Schuss, zehn Euro.

Detailansicht öffnen Letzte Vorbereitungen mit Sohn Theodor: Belinda Lange am Süßigkeitenstand. (Foto: Catherina Hess)

So geht das jetzt wieder neun Monate im Jahr, in denen sie und die anderen Schausteller dann in den Wohnwagen wohnen, die neben Trucks und Anhängern abseits geparkt sind. Da weiß Vincent gar nicht, wohin er zuerst schauen soll. Der Elfjährige ist mit dem Opa und seiner ein Jahr jüngeren Schwester Carla auf Erkundungstour. Die Fahrgeschäfte werden inspiziert, für ihn bitte dann am Wochenende die "Wilde Maus", für sie lieber die etwas weniger wilde "Pirateninsel", aber selbstverständlich für beide auch was Süßes, etwa von Belinda Lange, die in "Berti's Schokoladen Fabrik" noch Lebkuchenherzen aufhängt, bevor die Auslage gefüllt wird.

Detailansicht öffnen Alles im Blick: Aus dem Riesenrad bietet sich eine gute Sicht - auch auf den Mond. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Es wird geschraubt, geflucht, geliefert, gelacht, geprüft, geputzt. An der Riesenschaukel "XXL Höhenrausch", die ihre Premiere auf dem Frühlingsfest feiert, bringt die Crew noch neue LEDs an, andere stellen bereits die Desinfektionsmittelspender auf, während über allem das Riesenrad Willenborg wacht wie seit 1979 jährlich auf dem Oktoberfest. Am Freitag dreht sie sich dann wieder, die inoffizielle Münchner Freiheitsstatue.