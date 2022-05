Von Tom Soyer

Das 56. Münchner Frühlingsfest war ein "Riesen-Bombenerfolg", sagt Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner schon am Samstagabend mit sehr lauter Stimme in der Wirtsbox der Festhalle Bayernland. Im Normalton könnte er sich im prall gefüllten Festzelt auch gar nicht bemerkbar machen: Das Fest beschert den Wirten und Schaustellern gut 320 000 Gäste auf der Theresienwiese - und macht sie glücklich nach zweieinhalb Jahren Zwangspause. Alle hoffen, dass die Saison nun bis zur Wiesn gut läuft, am allermeisten wohl Baumgärtner, aber das ist ja quasi sein Beruf, er ist qua Amt zugleich Münchens Wiesn-Chef.

Die lange Pause zwischen dem Frühlingsfest 2019 und dem, das am Sonntag sehr friedlich, fröhlich und einträglich zu Ende ging, nährt natürlich Sehnsüchte, und der aktuelle Erfolg lässt die Schaustellerzunft und Gastronomen hoffen für einen Herbst mit klingender Kasse statt Corona. Peter Schöniger, Festwirt aus Abensberg und mit seiner Frau Petra Chef der Festhalle Bayernland, resümiert, dass es in seinem 120-köpfigen Team während des Frühlingsfests "keinen einzigen" Corona-Ausfall gegeben habe. Die üblichen Erkältungen schon, aber das hänge mit dem Wetter zusammen, das sich sogar winterliche Hagel-Kapriolen geleistet habe.

Nein, da sei alles sicher jetzt, er freut sich auf die nächsten Volksfeste in Weilheim, Nördlingen, Waldkraiburg und beim Gillamoos in Abensberg. Fürs Gillamoos hat er DJ Ötzi engagiert, und Mickie Krause, "bei freiem Eintritt und ohne Aufschlag". Der Festwirt dreht jetzt wieder auf, und das Münchner Frühlingsfest war ihm ein guter Auftakt. Und so etwas wie eine positive Zäsur nach zweieinhalb Jahren Notbetrieb: Eine seiner Zelt-Lagerhallen in Abensberg hat er ausgeräumt, von Donnerstag bis Sonntag Bierzelt und Biergarten angeboten und die Corona-Zeit so mit seinem Kernteam an Mitarbeitern überlebt und Jobs gerettet.

Yvonne Heckl, die Leiterin des Frühlingsfestes, ist Betriebswirtin, bringt aber auch Schausteller-Erfahrung mit und kann die Euphorie des Festwirts Schöniger nachvollziehen: "Wenn Sie selber wieder Geld verdienen und es nicht von der Bank holen oder Anträge stellen müssen, da sind Sie ein ganz anderer Mensch!" Die Schausteller hätten vorher nicht gewusst, was sie erwartet, seien verunsichert gewesen: "Kommen die Leute? Rentiert sich's? Die haben nicht gedacht, dass es so einen Erfolg zu erleben gibt!"

Das große Rahmenprogramm fiel aus, "wir wollten einen soften Start"

Heckl zählt gut 320 000 Gäste beim Fest, das sei ein bisschen mehr als im Jahr 2019, als die Welt noch ohne Corona feierte. Ein großartiger Erfolg, weil man zu berücksichtigen habe, dass es 2019 noch das übliche, große Rahmenprogramm mit einem Festumzug, zwei Feuerwerken, Böllerschützen, einer großen Oldtimer-Schau und anderem gegeben habe. "Wir wollten einen soften Start", sagt Heckl, deshalb habe es keinen Umzug, kein Feuerwerk gegeben. Auch das zeige, wie unsicher alle gewesen seien vorher.

Jetzt hingegen schwärmt Heckl, die das Fest für die Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller leitet. Sie stammt aus einer Schaustellerfamilie und ist zudem die wohl "einzige ehrenamtliche Wiesn-Zeltbetreiberin". Sie ist die Direktorin des Museumszelts auf der Oidn Wiesn, die es diesen Herbst wieder geben soll. Friedlich vorm Bierzelt anstehende junge Leute prägten das Bild, entspannte Atmosphäre, und viele "erste Male": Junge Leute, die nach der langen Pause erstmals ein wildes Fahrgeschäft besteigen "und Omas und Opas, die mit dem Enkelkind das erste Mal Kinderkarussell fahren - und dabei weinen". Einfach schön.

Die Bilanz der Münchner Polizei fällt nüchterner aus. Im Schnitt 40 Beamte täglich seien dort unterwegs und widmeten sich dem überwiegend jungen, "erlebnisorientierten" Publikum. Täglich hätten sie mit einer bis mehreren Straftaten im einstelligen Bereich zu tun gehabt: Körperverletzungen, Drogendelikte, Widerstand gegen Beamte oder sexuelle Verfehlungen wie das "Angrapschen". Schlüsse für die Münchner Wiesn mag Sven Müller als Sprecher des Polizeipräsidiums davon nicht ableiten, denn man wisse ja nicht, wie die Pandemielage bis dahin aussehe, zudem besuchten die deutlich größere Wiesn viel mehr auswärtige Besucher.

Das ficht den Berufsoptimismus des Münchner Wirtschaftsreferenten nicht an. "Die Leut' wollen feiern" und hätten die Frage, ob das Ja zur Wiesn richtig sei, "hier durch praktische Abstimmung beantwortet". Das Frühlingsfest habe funktioniert und sei sehr gut angenommen worden. "Das ewige Schwarzmalen ist keine Lösung - die Lebenslust ist wieder da!", jubiliert Baumgärtner. Das Frühlingsfest sei "eine Art Lackmustest, ein Beweisstück" dafür, dass es nun im Herbst auch endlich wieder problemlos eine Wiesn geben könne.