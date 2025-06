SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Das Frühlingsfest beginnt im kommenden Jahr am 17. April und endet am 10. Mai. Um das Fest möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, sei in der dritten Woche ein zusätzlicher Familientag mit günstigeren Preisen für Fahrgeschäfte geplant, heißt es in der Mitteilung weiter: „Außerdem veranstalten die Schausteller einen Bummeltag mit günstigem oder kostenlosem Programm.“ Davon, so die SPD, könnten auch Familien profitieren, die wirtschaftlich schlechter gestellt seien. In diesem Jahr gab es jeweils am Dienstag sogenannte Familiennachmittage mit reduzierten Preisen von 12 bis 19 Uhr.