Von März an ist Frühling. Diesem Irrglauben Jahr um Jahr aufs Neue aufzusitzen, ist keine Schande, vermutlich viel mehr das Produkt der Sehnsucht vieler fahler Winterseelen. Die gerade laufenden Wochen sind so etwas wie die Pubertät des Jahres. Also eine hormonelle Geisterbahnfahrt. Man weiß nie genau, mit welcher Laune der Natur man es heute wieder zu tun bekommt, aber eins ist sicher: Es wird vermutlich unangenehm.
Frühling in MünchenDie Jahreszeit der falschen Jacke
Die einen sind in Thermounterwäsche und Daunenjacke unterwegs, die anderen in T-Shirt und Shorts. Egal, wie man sich im Münchner Frühling kleidet, eins ist sicher: Es wird unangenehm.
Glosse von Christiane Lutz
