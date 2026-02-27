Vor einer Woche mussten noch mehrere Hundert Menschen eine Nacht in Flugzeugen ausharren , weil ein Schneechaos den Flughafen lahmgelegt hatte, und jetzt: Blüht der Krokus, sitzen die Menschen im T-Shirt in der Sonne – und schlecken auch schon Eis. Passend zu den frühlingshaften Temperaturen sind die ersten Dielen in die Saison gestartet.

Wobei, streng genommen stimmt das gar nicht: Eisdielen wie Riva Reno im Glockenbachviertel stocken zum Frühling hin lediglich ihr Sortiment wieder auf, zehn Sorten gab es neben Kaffee und Kuchen den ganzen Winter über. Auf einige neue Eissorten dürfen sich die Münchnerinnen und Münchner laut Betreiberin Carolina Czwartek freuen. Zum Beispiel auf „Strawberry Fields“ mit Mascarpone, sobald es frische Erdbeeren gibt. Oder „Sweet Alabama“, einem Schokoeis, verfeinert mit Erdnussbutter. Außerdem kündigt Czwartek eine „Überraschung“ an. Ob da womöglich eine zweite Filiale in Planung ist?

Auch beim traditionsreichen Sarcletti gingen die ersten Kugeln und Becher schon über den Tresen, als noch Schnee auf den Straßen lag. Geöffnet hat die Eisdiele am Rotkreuzplatz seit 21. Februar. Ob sie mit Blick auf den Wetterbericht nicht kurz gezuckt hätten? Nein, sagt Filialleiter Benjamin Lun: Den Termin für die Wiedereröffnung lege man immer schon vor der Winterpause fest, von da an sei es einfach „Glückssache“. Kurzfristig zu verschieben sei gar nicht so leicht, wenn alles einmal angelaufen ist. Lun sagt auch: Trotz der anfangs winterlichen Temperaturen sei es ein „gelungener Start“ gewesen. Auf ein sonniges Wochenende freut er sich freilich trotzdem.

Ähnlich geht es Jonathan von Brocke. Er betreibt mittlerweile drei Patagon Helados Filialen in München, an diesem Freitag startet mit jener am Romanplatz die erste in die Saison. Die gestaffelte Öffnung, so Brocke, biete etwa den Vorteil, neue Mitarbeiter schulen zu können, ohne bei Service und Qualität Abstriche machen zu müssen. Schon kommende Woche will er aber auch mit den Filialen in der Heideckstraße und der Großhaderner Straße nachziehen. Den Wetterbericht hat er natürlich stets im Blick.

Genau deshalb war auch Lucy Allary schnell klar: Ihre zwei Eisbrunnen-Filialen in der Schleißheimer Straße und am Lenbachplatz sollen öffnen. „Wir wollen diese ersten Sonnenstrahlen nutzen“, sagt die Betreiberin, die sich auf veganes Eis spezialisiert hat. Sogar die ein oder andere neue Sorte haben sie und ihr gerade schnell wachsendes Team sich spontan für den Neustart überlegt. Eine davon: Mango-Sticky-Rice. Was sie sich neben so ungewöhnlichen Sorten noch für die Saison vorgenommen hat? Ein dritter Standort wäre einer von Allarys Träumen und, wenn alles klappt, könnten ihre Sorten bald bei einem Lieferservice erhältlich sein.

Bei Ballabeni halten sie es indes gewohnt und bewährt klassisch, Sorten wie Guave und Rhabarber könnten saisonal aber doch in die Kühltheken der bis dato drei Filialen wandern. Los geht das Geschäft hier am Sonntag, Schlangen sind wohl wie immer programmiert. Jetzt heißt es erst mal: ab in die Sonne und ran an die Kugeln!