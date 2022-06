In seiner Fronleichnamspredigt hat Erzbischof Reinhard Marx allen gedankt, die den christlichen Glauben in die Öffentlichkeit tragen und leben. Verstörend sei dagegen, dass in dem von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine auf beiden Seiten getaufte Christen stünden, "wie es so oft in Europa der Fall war" in grausamen Kriegen. Laut Erzbistum kamen gut 10 000 Menschen zum Gottesdienst auf den Marienplatz, ehe die Gläubigen in einer Prozession in die Ludwigstraße zogen.