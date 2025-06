Mehr als 10 000 Menschen haben laut Erzdiözese München und Freising am Fronleichnamsgottesdienst auf dem Marienplatz und an der anschließenden Prozession zur Ludwigskirche teilgenommen. Seit 1264 feiern Katholiken Fronleichnam, es wurde von Papst Urban IV. zum kirchlichen Fest erklärt. Erzbischof Reinhard Marx hat in seiner Predigt am Donnerstag dazu aufgerufen, sich nicht politisch und sozial von anderen Menschen zu isolieren. Nur im Miteinander lasse sich ein Weg aus den Krisen finden. Er zeigte sich besorgt angesichts der Nachrichten von Leid, Krieg und Gewalt: „Ich erlebe das als Zivilisationsrückschritt ungeheuerlichen Maßes“, sagte Marx laut Mitteilung des Ordinariats. Zugleich plädierte er für Mitmenschlichkeit: Es dürfe nicht geschehen, dass „wir in den westlichen Nationen uns einmauern, und die Armen müssen draußen bleiben. Da waren wir schon mal weiter.“ Der Kardinal bezog sich auf Jesus, der im zu seiner Zeit multikulturellen Galiläa Menschen verschiedener Hintergründe an einem Tisch versammelt habe. Marx sagte, er verstehe das Fest der Eucharistie als Auftrag, jede Person als Teil der Menschheitsfamilie zu sehen: In der Kirche dürfe es „nicht heißen: Church first! Wir sagen: Mensch first!“