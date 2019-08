2. August 2019, 12:46 Uhr Fröttmaning Razzia in der Fußball-Arena

Nach dem sogenannten Audi-Cup rückte der Zoll im Stadion an: Bei fast 200 Ordnern gab es Probleme - etwa wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit.

Von Kassian Stroh

Bei einer Schwarzarbeitskontrolle in der Arena in Fröttmaning haben die Behörden massive Gesetzesverstöße und Unregelmäßigkeiten festgestellt. Zollbeamte rückten am Dienstagabend zusammen mit Polizei und Münchner Gewerbeamt ins Stadion aus, um die dort beim sogenannten Audi-Cup eingesetzten Ordner zu überprüfen. Nach Angaben des Hauptzollamts Rosenheim wurden 253 Personen kontrolliert - bei 194 davon war irgendetwas nicht in Ordnung. Das entspricht einer Quote von fast 80 Prozent.

So waren 100 Ordner offenbar schwarz beschäftigt oder trugen ihren Sozialversicherungsausweis nicht, wie vorgeschrieben, bei sich. Die Fälle würden nun noch weiter geprüft, teilte der Zoll mit. Zudem sei in 142 Fällen nicht der "Nachweis für einen gewerberechtlich zulässigen Einsatz als Sicherheitskraft" erbracht worden: Die Ordner müssen zum Beispiel in ein spezielles Register eingetragen sein. Für diese Verstöße ist die Gewerbeaufsicht zuständig, die beim Münchner Kreisverwaltungsreferat angesiedelt ist. In einzelnen Fällen hatten die Überprüften auch keine Arbeitserlaubnis oder Aufenthaltsgenehmigung.

Für ihre Kontrollen hatten sich die Behörden den Dienstagabend ausgesucht, als im Stadion in Fröttmaning der Audi-Cup lief - ein zweitägiges Vorbereitungsturnier, an dem auch der FC Bayern teilnahm. Bei solchen Spielen sind üblicherweise deutlich mehr als 250 Ordner im Einsatz.

Viele aber flohen vor den Kontrolleuren, wie der Zoll mitteilte. Das hätten die Beamten teils selbst beobachtet, sagte ein Sprecher. Auch habe man T-Shirts der Firma, die für die privaten Sicherheitskräfte zuständig ist, gefunden, die die Ordner offenbar eilig ausgezogen hatten, um nicht kontrolliert zu werden. Der Zoll schätzt die Zahl derer, die sich der Kontrolle entzogen, auf an die 100. Insgesamt waren 50 Männer und Frauen von Zoll, Gewerbeamt und Polizei im Einsatz.