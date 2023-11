Tauben bevölkern auch während der Spiele die Arena in Fröttmaning - und lassen sich sogar in Thomas Tuchels Coachingzone nieder. Gitter, Falken und andere Abwehrversuche können die Vögel bislang nicht vertreiben. Und nun?

Von Maik Rosner

Manuel Neuer stand meist allein in seinem Strafraum, weit entfernt von seinen Mitspielern des FC Bayern. Gesellschaft hatte der Torwart trotzdem. Nur wenige Meter neben Neuer hatte sich ein Schwarm Tauben auf dem Rasen der Münchner Arena niedergelassen, um dort in aller Ruhe herumzuspazieren und zu picken. Nur ab und zu wurden die Tauben aufgescheucht, wenn sich das Spielgeschehen doch einmal in Neuers Richtung verlagerte. Kurz darauf landeten die Vögel unter den Augen der 75 000 anwesenden Menschen wieder auf dem Rasen.