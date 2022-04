"Ich ziehe die Wathose an, gehe über die Straße und stehe in der Isar"

Zurück am Drehort: Treffen beim Kandlerwirt in Oberhaching. Den Gastwirt hat Fritz Karl in "Wer früher stirbt, ist länger tot" gespielt.

In "Alles auf rot" verkörpert Fritz Karl einen kaputten Polizisten, doch auf einen Rollentypus will sich der österreichische Schauspieler nicht festlegen. Auf seinen Wohnort mittlerweile schon: In München ist er "total verliebt" - nicht zuletzt wegen der Fische vor seiner Tür.

Von Thomas Becker

Klar wäre es kommoder gewesen, sich in der Stadt zu treffen. Gasthaus Isarthor oder Spaziergang an der Isar hatte Fritz Karl vorgeschlagen, bei ihm ums Eck sozusagen. Aber: Wenn er schon sonntags Zeit hat, und man selbst jede Chance nutzt, am einzigen Öffnungstag des Kandlerwirts die paar Kilometer nach Oberhaching zu Schnitzel mit Bratkartoffeln zu fahren, warum sollte man sich nicht da treffen, wo für den österreichischen Schauspieler so einiges begann.