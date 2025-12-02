Bevor es auf der Bühne im Konferenzsaal des Hotels Vier Jahreszeiten richtig losgeht, flimmert noch ein Film über die Leinwand. Da sieht man, was Fritz Egner so alles gemacht und wen er dabei alles getroffen hat. Als erster deutscher Moderator beim amerikanischen Soldatensender AFN wie als jahrzehntelanger BR-Moderator. Und als „Host“ so vieler Fernsehsendungen, von denen man manche gar nicht mehr in Erinnerung hatte: „Dingsda“ und die „Versteckte Kamera“ schon noch, klar, aber „Showfritz“, „WWW – die witzigsten Werbespots der Welt“ oder „Die Weltgeschichte des Tierfilms“?