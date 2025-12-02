Zum Hauptinhalt springen

Buchpräsentation von Fritz EgnerDer Mann, den James Brown ohne Gebiss empfing

Lesezeit: 3 Min.

Im Gespräch mit Alexander Gernandt erzählt Fritz Egner aus seinem Leben.
Im Gespräch mit Alexander Gernandt erzählt Fritz Egner aus seinem Leben. (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Moderator Fritz Egner präsentiert seine Autobiografie, etwa mit Anekdoten über einen mäßigen Auftritt der „Stones“ und seinen Disco-Besuch mit Muhammad Alis Mutter.

Von Oliver Hochkeppel

Bevor es auf der Bühne im Konferenzsaal des Hotels Vier Jahreszeiten richtig losgeht, flimmert noch ein Film über die Leinwand. Da sieht man, was Fritz Egner so alles gemacht und wen er dabei alles getroffen hat. Als erster deutscher Moderator beim amerikanischen Soldatensender AFN wie als jahrzehntelanger BR-Moderator. Und als „Host“ so vieler Fernsehsendungen, von denen man manche gar nicht mehr in Erinnerung hatte: „Dingsda“ und die „Versteckte Kamera“ schon noch, klar, aber „Showfritz“, „WWW – die witzigsten Werbespots der Welt“ oder „Die Weltgeschichte des Tierfilms“?

Verleihung des Sigi-Sommer-Talers
:Der Superbayer erhält den Jubiläumspreis

Wolfgang Krebs, umtriebiges Söder-, Aiwanger- und Stoiber-Double, wird mit dem 25. Sigi-Sommer-Taler ausgezeichnet. Bevor er sich die entsprechenden Perücken aufsetzt und den Saal zum Prusten bringt, wird der Komödiant und Kabarettist ungewohnt ernst.

Von Thomas Becker

