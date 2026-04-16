Die „Monster der frühen Jahre“ – nein, Friedrich Ani hat sich mit ihnen nicht versöhnt, wie er zuletzt im vergangenen Jahr in seinem autobiografischen Werk „ Schlupfwinkel “ schrieb, diesen schattenreichen „Fantasien über eine fremde Heimat“. In ihm lagert seit Jahrzehnten „all der Schrecken“ einer schwierigen Kindheit, all das Schweigen weiter. Ani hat sich herausgeschrieben aus diesem Schrecken und Schweigen, über viele Jahrzehnte, über unterschiedlichste Bücher. Sein reiches Schaffen wird nun, wie soeben im Kulturausschuss beschlossen, mit dem Literaturpreis der Stadt München gewürdigt.

Der mit 10 000 Euro dotierte Literaturpreis wird alle drei Jahre für ein literarisches Gesamtwerk verliehen. Im Falle Anis ist das so vielseitig wie tiefgründig, wie die Jury ausführt. Denn nicht nur kenne man ihn seit Jahrzehnten als „herausragenden, originellen und vielfach preisgekrönten Krimi-Autor“, sondern auch durch eindringliche Gedichtbände, Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher.

Schriftsteller Friedrich Ani : Fremd in der bayerischen Heimat Sie blieben die Fremden: Als Sohn einer Schlesierin und eines Syrers wuchs der Schriftsteller Friedrich Ani im oberbayerischen Dorf Kochel auf. Wie hat ihn diese Kindheit geprägt? Ein gemeinsamer Spaziergang durch den Ort. SZ Plus Von Jochen Temsch (Text) und Johannes Simon (Fotos) ...

Immer seien diese geprägt von einem „Hin(ein)schauen in die Gegenwart“, weit weg von einem „touristischen Weißwurst-München“. Mit einer „genauso poetischen wie klaren Sprache, mit psychologischem Tiefblick“ offenbarten seine Bücher neben zahlreichen Abgründen „vor allem die Einsamkeit der Menschen“. Diese Einsamkeit wird hoffentlich zumindest kurzzeitig einem Gefühl von Gemeinschaft weichen, wenn der Preis voraussichtlich am 14. Juli feierlich im Literaturhaus München vergeben wird.