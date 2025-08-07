Es gibt nicht allzu viele Menschen, die wie Max Toepffer regelmäßig in ganz München an offenen Gräbern gestanden haben. Die Kernkompetenz des 70-Jährigen, wenn man so will, lag darin, in der Stunde des Abschieds Trauernden Trost und Zuversicht zu spenden. Was das Doppelgrab seiner Mutter und seiner Schwester im Friedhof Obermenzing angeht, ist dem Seelsorger der versöhnliche Ton inzwischen vergangen.

„Ausg‘schamt“, also unverschämt, sei das, was die Stadt München neuerdings an Friedhofsgebühren verlange, schimpft der ehemalige Gemeindereferent am Telefon, der bis zur Rente in der nahen Pfarrgemeinde Leiden Christi im pastoralen Dienst war. Als seine Schwester 2019 starb, schickte ihm die Stadt einen Gebührenbescheid über 1891 Euro für das Doppel-Urnengrab in der parkähnlichen Friedhofsanlage mit den hohen alten Bäumen. „Diesen Januar, also sechs Jahre später, ist meine Mutter gestorben, und wie sie es sich gewünscht hat, neben meiner Schwester beerdigt worden.“ Dafür hat Max Toepffer eine Rechnung von 3113 Euro bekommen. Er spricht von „Wucher“.

Einzelposten der hohen Rechnung sind etwa der Grabplatz inklusive Pflege und Bepflanzung, die Beisetzung und die Nutzung der Trauerhalle samt Trauerfeier. Also alles exklusive Krematorium und Geld für die Urne samt Transportkosten. Dafür hat Max Toepffer knapp 2000 Euro beim Beerdigungsinstitut außerhalb Münchens bezahlt, „was ich in Ordnung finde“.

Bei der Landeshauptstadt ist in seinem Fall allein der Betrag für die zehnjährige Nutzung der Grabstätte um 140 Prozent jährlich nach oben geschnellt: „Für zehn Jahre wurden mir bei meiner Schwester 2019 noch 140 Euro pro Jahr berechnet, bei meiner Mutter sind es jetzt 336 Euro.“ Er halte die Höhe des Sprungs für komplett unangemessen.

Zum Juli 2024 wurden die Gebühren für Dienstleistungen auf den Münchner Friedhöfen per Stadtratsbeschluss deutlich erhöht – um bis zu 35 Prozent. Die Kosten für eine klassische Erdbestattung etwa sind von 1526 auf 2059 Euro gestiegen. Ein Standardgrab ab der zweiten Reihe kostet im Jahr statt bisher 68 inzwischen 84 Euro sogenannte Liegegebühr. Das entspricht einem Plus von 23,5 Prozent.

Der Sprecher der Städtischen Friedhöfe München (SFM) ist auf Anfrage der SZ bemüht, den Sprung einzuordnen: Man müsse wissen, dass sich die Grabanlagen nicht aus Steuermitteln finanzierten, sondern allein durch die Gebühren der Nutzenden. Das ist im Bayerischen Kommunalabgabengesetz so festgelegt. Man sei also verpflichtet, kostendeckend zu kalkulieren und dürfe weder Gewinn noch Verlust machen. Sämtliche entstehenden Kosten müssten auf die Nutzer der Friedhöfe umgelegt werden.

Von 2008 bis 2021 seien die Gebühren nur moderat gestiegen, hält der SFM-Sprecher zudem entgegen. Seit 2020 hätten sich aber die Auswirkungen von Corona bis zum Ukrainekrieg auch an den Friedhöfen bemerkbar gemacht. Wesentliche Preistreiber sind demnach hohe Energiepreise und Inflation. Tariferhöhungen schlagen sich in gestiegenen Personalkosten nieder. Deutlich mehr als 200 Millionen Euro müssten in den nächsten Jahren für die Sanierung der vielen, größtenteils über hundert Jahre alten Friedhofsgebäude ausgegeben werden, prognostizierte im Vorfeld der Gebührenerhöhung die zuständige Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD).

Seit 2012 ist die Zahl der Gräber in München um 18 000 zurückgegangen

„Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass das teurer geworden ist: Gastronomie ist auch teurer geworden, ich kriege auch mehr Rente pro Jahr“, sagt Max Toepffer. „Wenn die gesagt hätten, wir steigern das jedes Jahr um fünf Prozent, wäre das in Ordnung gewesen, aber das sind ja bei der Liegezeit 23 Prozent mehr pro Jahr!“ Selbst bei der Mietpreisbremse sei nur ein jährlicher Anstieg von zehn Prozent erlaubt. „Ganz davon abgesehen, besteht in Deutschland Friedhofspflicht, da komme ich nicht aus. Ich kann meine Angehörigen ja schlecht im Garten vergraben.“

Die SFM kämpft nicht nur mit höheren Ausgaben, sondern auch spürbaren Einnahmeverlusten. Dabei spielten gesellschaftliche Veränderungen eine Rolle, sagt der Behördensprecher. Die Mobilität nehme zu, Familien lebten kaum mehr über Generationen am Ort und ließen sich dann auch nicht in München beerdigen oder wählten überhaupt alternative Bestattungsformen wie Friedwald oder Ruheforst. Seit 2012 ist die Zahl der belegten Gräber auf den städtischen Friedhöfen in München um fast 18 000 zurückgegangen. Das entspricht einem jährlichen Minus von 1,7 Millionen Euro.

Wie Max Toepffer hat sich auch Ludwig Peichl aus Empörung über den „Gebührenwucher“ der Städtischen Friedhöfe an die SZ gewandt. Das Grab seiner Eltern liegt im Waldfriedhof. „Im Mai 2020 habe ich für die fünfjährige Nutzungsverlängerung inklusive Fundament noch 290 Euro bezahlt. Jetzt muss ich für die erneute Verlängerung um fünf Jahre 630 Euro zahlen. Das ist eine Preissteigerung von 117 Prozent in fünf Jahren!“ Wenn man den persönlichen Erinnerungsort nicht auslöschen wolle, sei man dieser Politik hilflos ausgesetzt nach dem Motto: „Friss oder stirb!“

Der pensionierte Beamte ist vor vielen Jahren aus beruflichen Gründen von München an den Augsburger Stadtrand gezogen. „Ich bin in München aufgewachsen, hab’ dort studiert, promoviert, meine Frau kennengelernt und geheiratet. Ans Grab meiner Eltern zu kommen, ist für mich immer wie nach Hause kommen, ein Ankerstein.“ Auch wenn er dafür 90 Kilometer Anfahrtsstrecke auf sich nehmen müsse. „Ich hab’ schon überlegt, das Grab wegen der hohen Kosten aufzulassen, aber dafür stehen mir meine Eltern noch zu nahe.“ Er merke, wie um das Grab seiner Eltern immer mehr andere Grabstätten verschwinden würden. „Das hat mich gewundert, jetzt ist mir klar, warum. Irgendwann wird den Leuten das eben zu teuer.“ Obwohl es gerade „die Alten“ seien, die an den Gräbern ihrer Familien Trost fänden.

Die Berliner können sich im Sarg schon für 285 Euro beisetzen lassen

Ist München auch was das Sterben angeht, mit das teuerste Pflaster der Republik? Eine aktuelle Statistik der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas, auf die der SFM-Sprecher verweist, kommt zu einem komplexeren Schluss: Grundsätzlich divergieren demnach die Kosten im ganzen Land extrem. Eine Sargbestattung in einem „Erdwahlgrab“ kostet in München 1665 Euro, teurer ist dieser einzelne Posten nur noch in Freiburg mit 1795 Euro, gefolgt von Offenbach (1751 Euro) und Mannheim (1631 Euro). Die Berliner dagegen können sich im Sarg bereits für 285 Euro beisetzen lassen. Noch extremer, so der Schluss von Aeternitas, seien die Unterschiede im Vergleich von Teilleistungen. Allein die Nutzung der Trauerhalle kostet in München 233 Euro, in Nürnberg sind es dagegen 440 Euro, die Augsburger verlangen 158 Euro.

„Der Vergleich mit anderen Kommunen spielt überhaupt keine Rolle“, sagt der SFM-Sprecher. Es komme allein auf die Kostenstruktur an: „Großer Friedhof, große Kosten, kleiner Friedhof, kleine Kosten.“ Während in anderen Städten oft nur ein Zentralfriedhof mit einigen wenigen Nebenfriedhöfen zu finden sei, hätten die Münchner 29 Friedhöfe mit einer Fläche von 420 Hektar und damit einer Fläche größer als der Englische Garten zu bewirtschaften.

Für besonders künstlerisch gestaltete „Friedhofsteile“ müssen Angehörige in München einen Zuschlag von 50 Prozent zahlen. (Foto: Stephan Rumpf)

Max Toepffer wurde bei der Beerdigung seiner Mutter 2025 allein für den Urnenplatz ein Zuschlag von 50 Prozent berechnet, ein Plus von 672 Euro. Laut Münchner Gebührensatzung wird dieser fällig für „besonders gestaltete Friedhofsteile, die durch architektonische, künstlerische oder landschaftliche Gestaltung besonders hervorgehoben sind“. Für Max Toepffer „das Nächste, was für mich völlig unmöglich ist, wenn’s jetzt eh so teuer ist!“

In seinem Verwandtenkreis hat der gelernte Seelsorger inzwischen mehrfach anonyme Bestattungen erlebt. „Die Leute können sich das anders einfach nicht mehr leisten.“ Sie suchten nach der billigsten Möglichkeit, sich beerdigen zu lassen. „Das werde ich in Zukunft auch machen, weil ich es niemandem zumuten will, das zu bezahlen.“