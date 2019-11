Das Versprechen, in der sichersten Großstadt der Republik gut behütet zu sein, soll künftig nicht nur für die hier lebenden Bürger gelten, sondern auch über den Tod hinaus. Nach dem Willen des Referats für Gesundheit und Umwelt, wird ein privater Sicherheitsdienst dauerhaft auf dem Alten Nördlichen Friedhof und auf dem Alten Südlichen Friedhof auf Streife gehen. Der Gesundheitsausschuss stimmte am Donnerstag einer Beschlussvorlage zu, wonach die Stadtkasse dafür jährlich 126 000 Euro bereit stellen soll.

Die Stadt sieht sich zu diesem Schritt veranlasst, weil es vor allem in der heißen Jahreszeit auf den genannten Friedhöfen immer lauter zuging. Einigen Anwohnern und Besuchern wurde das schließlich zu bunt. Es gab Beschwerden über Grillpartys mit lauter Musik und über Frauen, die oben ohne zwischen den Gräbern ein Sonnenbad nahmen. Freizeitakrobaten balancierten auf Slacklines zwischen den Bäumen. Auf dem Alten Südfriedhof suchten Kinder Abkühlung in den Brunnen und Drogensüchtige hinterließen gebrauchte Spritzen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Trotzdem gab es gemischte Reaktionen, als die städtische Friedhofsverwaltung im April zunächst auf Probe einen Sicherheitsdienst engagierte. Auf den beiden Friedhöfen werden seit 1944 keine Verstorbenen mehr bestattet. Die Bürger nehmen sie daher mehr und mehr schlicht als Parks wahr und nutzen sie auch so. Zumal es in der dicht bebauten Stadt ringsum kaum Alternativen gibt, wo zum Beispiel Kinder oder Jogger etwas Auslauf bekommen können.

Als die Wachleute im April als erstes Kindergruppen vom Alten Nordfriedhof verscheuchten, protestierten Eltern und Erzieherinnen. Nach einem Gespräch mit der Friedhofsverwaltung sind die Wogen inzwischen geglättet. Man habe ihnen versichert, dass Kinder auf dem Friedhof grundsätzlich willkommen seien, sagt Monika Hepp-Hoppenthaler, die Leiterin des Schülerhorts "Schatzinsel" in der Neureutherstraße. "Spielen ja, aber Klettern auf Grabsteinen ist verboten", das akzeptieren sie. Die Slackline bleibt jetzt zu Hause und der Sicherheitsdienst lässt sie in Ruhe. "Vorrangiges Ziel der Bestreifung ist es, die Bürgerinnen und Bürger über die Bedeutung der Orte aufzuklären", teilte eine Sprecherin des Umweltreferats mit.

Der Hortleiterin gefiel die alte Regelung besser, als die Polizeiinspektion Maxvorstadt regelmäßig einen Kontaktbeamten vorbeischickte, den alle kannten und akzeptierten. Aber dann hat die Polizei ihre Kräfte neu verteilt und für den Friedhof gab es keine Kapazitäten mehr. Seitdem habe es immer häufiger Beschwerden über Ruhestörungen gegeben, erinnert sich Christian Krimpmann, der Vorsitzende im Bezirksausschuss der Maxvorstadt. "Manches war begründet, manches auch übersensibel", sagt der CSU-Politiker, der selbst Polizeibeamter ist.

Die Polizei hatte ursprünglich ausdrücklich dazu geraten, den Alten Nordfriedhof rund um die Uhr geöffnet zu lassen. Wenn Bürger dort am Abend und in der Nacht spazieren gehen, erhöht das eher die Sicherheit, als wenn das 4,7 Hektar große Gelände in der Dunkelheit menschenleer ist, so die Überlegung. Ohne diese soziale Kontrolle könnte sich der Friedhof erst recht als Rückzugsort für Drogenkonsumenten anbieten.

Auf dem Alten Südlichen Friedhof soll der Sicherheitsdienst nun täglich zwischen 10 und 15 Uhr einen Kontrollgang machen. Beim Alten Nördlichen Friedhof kommt dazu noch ein zweiter Gang in den Abendstunden zwischen 18 und 22 Uhr.

Der Bezirksausschussvorsitzende Christian Krimpmann befürwortet diese Regelung zwar grundsätzlich. Lieber wäre ihm aber, wenn die Polizei wieder einen Kontaktbeamten schicken könnte. Oder zumindest der Kommunale Außendienst des Kreisverwaltungsreferats sich auch der Friedhöfe annehmen könnte. Dessen Aufgabenbereich ist aber derzeit auf das Gebiet rund um den Hauptbahnhof beschränkt. Denn dort tobt ja bekanntlich das Leben.