Die Stadt erhöht die Gebühren für ihre Dienstleistungen auf den Friedhöfen deutlich. Von 1. Juli an müssen Münchnerinnen und Münchner mit bis zu 30 Prozent höheren Kosten rechnen, wenn sie einen Sterbefall in der Familie haben oder einfach nur eine Grabstelle nutzen. Die für die Friedhofsverwaltung zuständige Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) nennt als Gründe gestiegene Kosten für Energie und Personal sowie dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, insbesondere an den überwiegend historischen Friedhofsgebäuden. Der Stadtrat hat ihrem Vorschlag am Mittwoch bereits zugestimmt.

Ein Erdgrab in der ersten Reihe kostete bisher 109 Euro im Jahr. Künftig werden dafür 134 Euro fällig, das entspricht einem Anstieg von fast 23 Prozent. Für ein Urnengrab mit Bepflanzung müssen die Bürger 224 Euro pro Jahr bezahlen (bisher 180 Euro). Eine klassische Erdbestattung wird um fast 35 Prozent teurer, der Preis wird 2059 statt 1526 Euro betragen. Für eine Urnenbestattung sind von 1. Juli an 1220 Euro aufzubringen (bisher 955 Euro). Einen kleinen Ausgleich bietet die Stadt Nutzern an, die ihre Grabstelle langfristig halten wollen. "Bürgerinnen und Bürger können bis zum 30. Juni 2024 die Grabnutzung noch zu den alten Gebühren verlängern", sagte Gesundheitsreferentin Zurek.

Die Chefin der Friedhofsverwaltung verweist darauf, dass sie gesetzlich verpflichtet sei, eine kostendeckende Kalkulation zu erstellen. Dies sei mit den bisherigen Preisen aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu schaffen gewesen. Insbesondere die vielen alten und teilweise auch historisch wertvollen Gebäude auf den Friedhöfen machen Zurek Sorgen. Ein paar Beispiele nannte sie in ihrer Beschlussvorlage: Im Aufbahrungsbereich des Ostfriedhofs, im Bereich der Arkaden des Nordfriedhofs oder der Krypta im West-friedhof lösten sich bereits die Decken, schreibt sie. Viele Betriebsgebäude seien zudem so stark sanierungsbedürftig, dass bald die Arbeitsabläufe gefährdet sein könnten. Deutlich mehr als 200 Millionen werde die Friedhofsverwaltung alleine für Sanierungen in den kommenden Jahren ausgeben müssen.

Doch nicht nur die nötigen Investitionen, steigende Preise und Personalkosten bereiten Probleme, sondern auch ein spürbarer Rückgang bei den Einnahmen. Dahinter stecken gesellschaftliche Veränderungen wie eine höhere Mobilität der Gesellschaft, weniger Bindungen an Familien und der Trend zu alternativen Bestattungsformen wie zum Beispiel Friedwald, Ruheforst oder Almwiesen-Bestattungen. Die Zahl der belegten Gräber auf den 29 städtischen Friedhöfen ist seit 2010 um fast 18 000 auf gut 183 000 zurückgegangen. Die steigenden Kosten für die Friedhofspflege müssen also auf immer weniger Zahlende umgelegt werden.

Immer mehr Menschen entscheiden sich zudem laut Gesundheitsreferat dafür, sich in einer Urne statt in einem Sarg beisetzen zu lassen. Damit falle die Zeit der Aufbahrung weg, was zu ausbleibenden Erlösen führe. Auch Trauerfeiern seien keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Jahr 2022 wurde bei 2200 Verstorbenen keine mehr abgehalten. Allein bei diesem Posten seien die Einnahmen um etwa vier Millionen Euro gesunken. Bis 2026 sollen die höheren Gebühren vorerst gelten, dann will die Friedhofsverwaltung noch einmal durchrechnen, ob sie mit diesen Gebühren solide wirtschaften kann.