Auf Friedhöfen in der Stadt und im Landkreis München treiben derzeit Diebe ihr Unwesen, die es auf Grabschmuck aus Metall abgesehen haben - vor allem aus Kupfer, Messing und Bronze. 80 Taten hat die Münchner Polizei seit Jahresbeginn in ihrem Zuständigkeitsbereich registriert und dieser Serie zugeordnet, wie sie am Freitag mitteilte.