8000 Kilogramm Bronze im Wert von mehr als 50 000 Euro soll ein 53-Jähriger aus dem Landkreis München gestohlen haben – und zwar in Form von Grabschmuck auf Münchner Friedhöfen.

Der Mann war laut Polizei in den Jahren 2023 und 2024 vor allem am Wald-, West-, Ost- und Nordfriedhof unterwegs sowie auf dem Friedhof am Perlacher Forst. Dort stahl er den Angaben zufolge Vasen, Laternen und Schalen, aber auch Kreuze, Engelsfiguren und Tierplastiken.

Als die Polizei im Mai 2024 über den Fall berichtete, meldete sich ein Mitarbeiter einer Metallverwertungsfirma aus dem Landkreis: Dort sei ein Mann bekannt, der immer wieder große Mengen Metall anlieferte und verkaufte. So kam die Polizei dem Tatverdächtigen auf die Spur – in der Firma fanden sich zahlreiche Gegenstände, die eindeutig dem Mann und den Diebstählen zugeordnet werden konnten.

Erst jetzt wurden die Ermittlungen abgeschlossen. 39 Fälle konnten dem Mann zugeordnet werden. Nun bereitet die Staatsanwaltschaft eine Anklage vor.