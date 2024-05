Von der Bühne vor den Propyläen aus schaute man am Freitagnachmittag auf ein Meer von Regenschirmen, aus dem stellenweise Fähnchen, Transparente und Plakate ragten. Der angekündigte Dauerregen in und um München kam den Klimaschützern von „Fridays for Future“ (FFF) insofern entgegen, als er den Menschen verdeutlichte, wie sich der Klimawandel mit Extremwetter-Phänomenen auswirkt.