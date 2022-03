Zum globalen Aktionstag will Fridays for Future 3000 Schilder auf dem Königsplatz auslegen. Sprecherin Klara Bosch erklärt, warum gerade jetzt gehandelt werden muss.

Interview von Nadja Tausche

Für diesen Freitag ruft die Bewegung Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf, auch zahlreiche andere Umweltgruppen beteiligen sich. Klara Bosch, 17, erklärt, was Fridays for Future in München plant.