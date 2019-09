Schon um kurz nach 12 Uhr drängen sich die Menschen bei der Münchner Klimademo auf dem Königsplatz, die Polizei spricht von 30 000 Menschen. Die Münchner Demonstration ist nur eine von vielen, die an diesem Tag stattfinden. Hunderttausende Menschen haben am Freitag in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz demonstriert. Weltweit fanden Protestaktionen statt.