Claus von Wagner weiß nicht weiter. Der Kabarettist und Satiriker ("Die Anstalt") steht auf einer Bühne am Münchner Königsplatz und blickt auf viele alte und junge Gesichter, die dort für mehr Klimaschutz demonstrieren. Wagner soll jetzt eine satirische Rede halten. Doch das könne er nicht, sagt er. "Satire arbeitet mit Übertreibung. Aber was soll ich hier noch dazu erfinden?" Die politische Welt persifliere sich selbst. "Sie sagen, sie wollen individuelle Mobilität teurer machen - und erhöhen die Pendlerpauschale." Und sie würden von einer Klimareligion sprechen, wenn man wissenschaftliche Fakten nenne - "und hoffen auf die unsichtbare Hand des Marktes!" Die Satire könne da nicht mithalten, sagt von Wagner. "Ich rufe hiermit den Satirenotstand aus!" Und er macht den Demonstranten Mut, ganz ohne Satire: "Kämpft weiter!"

Klimaschutz-Aktivistinnen und -Aktivisten haben für diesen Freitag zum vierten internationalen Klimastreik aufgerufen. Laut "Fridays for Future" gingen alleine in Deutschland 630 000 Menschen an mehr als 520 Orten auf die Straße. In München kamen der Bewegung zufolge 33 000 Menschen auf dem Königsplatz zusammen, trotz Nieselregens und lediglich sieben Grad Celsius. Die Polizei sprach von 18 000 Teilnehmern.

‹ › "Der Klimwandel hat massive Auswirkungen auf die Gesundheit. Es gibt in Deutschland schon jetzt mehr Herzinfarkte, weil es im Sommer so heiß ist", sagt Leonie Dudda . Die 28-jährige Medizinerin hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitssektor die Aktionsgruppe "Health for Future" gegründet, um die direkten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit des Menschen zu betonen. Dudda sagt: "Klimaschutz kann auch gut für die Gesundheit sein. Radfahren ist zum Beispiel positiv für das Mentale und man ist in Bewegung." Bild: Kai Blum

‹ › "Wir wollen unsere Meinung und Unterstützung zeigen", sagt Walther Dombret , 70 Jahre alt. Der Klimawandel und die Fridays-for-Future-Bewegung seien auch in seiner Familie ein großes Thema. "Wir wollen uns nicht vor unseren Enkeln blamieren. Die sind auch hier, und wir gehen mit ihnen gemeinsam." Er finde es wahnsinnig toll, dass Greta Thunberg es geschafft habe, diese Masse an Menschen zu mobilisieren. "Den Mut muss man haben", sagt er und kritisiert die Anstrengungen der Politik in Berlin und Brüssel: "Es geschieht einfach zu wenig." Bild: Kai Blum

‹ › Die Medizinstudentinnen Simone Henze (links im Bild) und Pia Knoch nehmen seit Februar regelmäßig an Fridays-for-Future-Veranstaltungen teil. Die 23-jährige Knoch sagt: "Junge Leute sind von der Klimakrise am meisten betroffen und in der Pflicht, etwas zu tun." Die Freundinnen versuchen, wenig zu fliegen und auf Konsum sowie Fleisch zu verzichten. "Das größte Diskussionsthema mit meinen Eltern ist Fleisch", sagt Henze, "alle in meinem Umfeld denken aber so wie ich." Knoch sagt dazu: "Wahrscheinlich befinden wir uns aber in einer Blase." Bild: Kai Blum

‹ › "Das wichtigste Thema und das größte Problem in unserer Generation ist Klimaschutz", sagt der Student Titus Butzlaff, 23 Jahre. Er finde es super, dass die Fridays-for-Future-Bewegung von jungen Menschen initiiert wurde. "Es ist definitiv ein Thema in meiner Familie, aber auch in meinem Umfeld hat sich viel verändert", sagt Butzlaff. Er selbst sei wegen des Klimaschutzes Vegetarier geworden und versuche Flüge so gut wie möglich zu vermeiden. In diesem Punkt könne die Politik aber noch mehr tun: "Ich finde, wir brauchen eine Kerosinsteuer." Bild: Kai Blum Wird geladen ...

Die Bundesregierung habe ihnen mit ihrem Klimapaket eine Botschaft geschickt, rief Antonia Messerschmitt von "Fridays for Future" zu Beginn ins Mikrofon: "Nämlich dass es ihr egal ist, was mit unserer Zukunft geschieht. Heute senden wir auch eine Botschaft, die so laut ist, dass man sie auch in Berlin noch hören kann!" Welche Botschaft das sei? "Dass man sich vor Veränderungen nicht drücken kann", erklärt Messerschmitt später. "Sie ist schon da, sie ist hier auf der Straße."

Der Zug hat sich da bereits in Bewegung gesetzt, die Demonstranten laufen, Messerschmitt vorneweg, durch die Schellingstraße - oder besser: Sie hüpfen, denn auf einem von Aktivisten gezogenen, ausgemusterten Feuerwehrwagen spielt die Berliner Band "Brass Riot", die Straße ist eine Tanzfläche, Anwohner stehen filmend auf Balkonen, und an der Grundschule an der Türkenstraße gucken Schulkinder neugierig über die Mauer des Schulhofs.

Neben Schülern demonstrieren Eltern, Wissenschaftler - und Bibliotheken

Andere Schüler demonstrieren mit, doch "Fridays for Future" ist längst mehr als der Unterrichtsboykott, als der die Bewegung angefangen hat. Das Bündnis "München muss handeln" etwa, in dem Firmen und Vereine zusammengekommen sind, verteilt auf dem Königsplatz in Handarbeit hergestellte Fahnen, um die Kommunalwahl im März 2020 zur "Klimawahl" zu machen. Diese Flaggen könne man an Balkone hängen, sagt Jürgen Müller von "München muss handeln". 1000 Stück hätten sie schon hergestellt. Zur Demo gekommen sind neben Eltern, Wissenschaftlern und Studenten diesmal auch die "Libraries for Future". Bibliotheken seien wichtige gesellschaftliche Akteure, sie gäben Werkzeuge an die Hand, um mit Fakten umzugehen, sagen sie.

In der Nähe demonstriert Genet Beyene mit zwei Kollegen und neun Kleinkindern in Warnwesten; sie ist Erzieherin im Sendlinger Kindergarten "Chocolate Butterflies", die Kinder seien ihre Vorschulgruppe, sagt sie. Fast drei Wochen hätten sie sich vorbereitet, alles organisiert und aus Altpapier Schilder gebastelt. Die Kinder halten sie so hoch sie können; was darauf steht, haben sie selbst formuliert. "Wasser verschwenden verboten", steht da etwa, "Tiere töten verboten" oder auch: "Zu viel Flugzeug fliegen verboten".

Und ganz vorne im Demozug läuft Lou Jaworski mit, im Arm trägt er eine Topfpflanze. Womöglich ist sie der erste echte Baum auf einer "Fridays for Future"-Demonstration. "Das ist mein Ficus", sagt Jaworski. Er habe ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Weil er in der Nähe wohne, habe er ihn mitgebracht. Nun muss er ihn eben schleppen, aber vom Gewicht her gehe das schon. "Die Kids haben angeboten, mir zu helfen."