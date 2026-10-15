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Freundschaft über GenerationenWas machen 35 Jahre Altersunterschied mit einer Freundschaft?

Lesezeit: 8 Min.

Für die Freundschaft zwischen Bea und Maria spielt das Alter kaum eine Rolle.
Für die Freundschaft zwischen Bea und Maria spielt das Alter kaum eine Rolle.
Illustration: Olivia von Pilgrim

Bea ist 21, Maria 56. Kennengelernt haben sie sich im Studium, heute sind sie eng befreundet. Über eine ungewöhnliche Beziehung, die sich nicht in Generationen, Lebensphasen oder Popkulturreferenzen vermessen lässt.

Von Hannah Hübner

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Wie alt Maria ist, weiß Bea gar nicht so genau. „Darüber haben wir nie gesprochen“, sagt Maria. Das Alter habe in dieser Freundschaft nie eine große Rolle gespielt. Dabei liegen 35 Jahre zwischen ihnen. Maria ist 56 Jahre alt, Bea 21. Maria hat einen 16-jährigen Sohn, Bea ist fünf Jahre älter als er. „Fast alle, die in der Vorlesung sitzen, könnten meine Kinder sein“, sagt Maria.

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