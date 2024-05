Francesco Dreyfus vom Coffee-Shop Fresh Bagels and Muffins an der Barer Straße in der Maxvorstadt hält nichts von solchen zeitlichen Begrenzungen. Deshalb bereitet er zu jeder Tageszeit Frühstück zu, sperrt dafür aber auch erst um elf Uhr vormittags auf. Spät für ein Café, aber nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass Dreyfus und sein Kollege Karl Gonzalez seit der Eröffnung 1996 die einzigen festen Mitarbeiter sind und an manchen Tagen durchgehend bis 22 Uhr hinterm Tresen stehen. Und das, obwohl beide schon im Ruhestand sind.

Detailansicht öffnen Das Fresh Bagels and Muffins gibt es schon seit 1996. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Der Betreiber Francesco Dreyfus ist eigentlich schon in Rente, aber denkt noch nicht ans Aufhören. (Foto: Florian Peljak)

Natürlich bessere der Bagel-Shop seine Rente auf, sagt Dreyfus. Aber in erster Linie mache er die Arbeit noch immer aus Leidenschaft. „Was soll ich denn sonst den ganzen Tag tun? Am liebsten würde ich so lange weitermachen, bis sie mich mit den Füßen voran raustragen.“ Sein Lokal ist eine Art verlängertes Wohnzimmer fürs Viertel, eine Mischung aus Café, Co-Working-Space und Live-Musik-Bar.

Anders als die meisten Cafés im Univiertel ist das Fresh Bagels and Muffins nicht trendig eingerichtet. Der kleine, längliche Raum mit Klavier und Ofen im Hinterzimmer wirkt wie aus der Zeit gefallen. Zweimal im Monat weicht der Ecktisch am hinteren Ende einer Bühne für die Konzert-Abende mit „Open Stage“. Im Eingangsbereich kommen die Gäste zum Bestellen am Tresen zusammen, nicht ohne zuvor mit ihrem Blick an den Muffins (je 3,90 Euro) in der üppig bestückten Vitrine hängenzubleiben.

Anfangs importierte Dreyfus noch Bagels von „H&H Bagels“ aus New York. Damals habe er pro Einkauf einen ganzen Container mit 88 000 Stück abnehmen müssen. Die Menge habe dann zwar für eineinhalb Jahre gereicht, doch wegen der steigenden Stromkosten sei die Tiefkühllagerung irgendwann zu teuer geworden. Deshalb backe er seine Bagels mittlerweile selbst, etwa 600 Stück pro Woche.

Detailansicht öffnen In der Vitrine am Tresen liegen verschiedene Muffins. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Im Lokal werden regelmäßig Live-Musik-Abende veranstaltet. (Foto: Florian Peljak)

Sie werden von Dreyfus und Gonzalez großzügig belegt, fest in Butterbrotpapier gewickelt und in Hälften serviert. So ist im Querschnitt jede einzelne Schicht sichtbar. Beim „Turkey Special Bagel“ (11,90 Euro) sind zum Beispiel Salat, Putenbrust, Gurken, Tomaten, ein luftiges Omelett, Honigsenf und Frischkäse akkurat übereinander geschichtet.

Es gibt auch eine Auswahl an vegetarischen und veganen Bagels (ab 8,50 Euro). Die Frühstückskarte, von der man sogar noch am Sonntagabend zur Tatort-Zeit bestellen könnte, besteht aus verschiedenen Kombi-Menüs mit Bagel, Heißgetränk und Orangensaft (je 19,90 Euro).

Gerne erfüllt Dreyfus beim Belegen Sonderwünsche und ist offen für Vorschläge. Beispielsweise benannte er einmal eine Bagel-Kreation mit Leberkäse nach dem Münchner Musiker Enik, weil der sie so gerne gegessen habe. Eine Abwandlung davon heißt auf der aktuellen Karte „Munich Bagel“ (10,90 Euro) und ist dank Omelette und überbackenem Leberkäse das ideale Katerfrühstück. Und das kennt bekanntlich ohnehin keine feste Tageszeit.

Fresh Bagels and Muffins, Barer Straße 72, 80799 München, Telefon: 089/2712186, Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr.