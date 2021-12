Von Nadja Tausche

"Unternehmertum war mir immer eher unsympathisch", sagt Jonas Schmidt. Er sei mehr der kreative Typ, vom eigenen Start-up geträumt wie so viele andere habe er nie. Nun ist er Gründer, beschäftigt sich mit Dingen wie ansprechender Vermarktung und Webseitenoptimierung - und klingt recht begeistert, wenn er davon erzählt. Er und Adrian Traganis, Schmidts Geschäftspartner und ehemaliger Schulkollege, bieten virtuelle Schnitzeljagden durch München an. Wer teilnimmt, ist draußen unterwegs, die Rätsel löst er oder sie am Handy.

Zwei Dinge wollen die beiden mit "Unboxed Tactics" miteinander verbinden. Spielende sollen etwas lernen über den Ort, an dem sie unterwegs sind - und sie sollen einen Kriminalfall lösen. Wichtig sei dabei die Logik, sagt Schmidt: "Wir wollen nicht einfach sinnlos Rätsel aneinander reihen." Mit ihrer Idee sprechen die beiden ganz unterschiedliche Leute an. In diesem Jahr habe man viele größere Gruppen gehabt, sagt Schmidt, Schulklassen etwa oder Betriebe. "Manche wollen damit ihren Sonntagsspaziergang upgraden." Teilweise wollen Leute mit den Touren die klassische Stadtführung ersetzen, aber die Grundtendenz, das habe eine Umfrage der beiden gezeigt: Die Leute kommen vor allem der Rätsel wegen.

Detailansicht öffnen Die beliebteste Tour der beiden führt durch den Münchner Olympiapark. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Wie die aussehen, das ist ganz unterschiedlich. Wer die Tour "Tatort Olympiapark" ausprobiert, die beliebteste Tour der beiden, muss einmal eine Nummer auf einer Überwachungskamera am U-Bahnhof suchen, ein andermal den auf dem Handy angezeigten Brief eines Kriminellen untersuchen und eine Logik finden, um die darin versteckte Information zu erkennen. Die Antworten geben Spielerinnen und Spieler ins Handy ein, wer nicht draufkommt, kann sich Tipps anzeigen lassen. Ist ein Rätsel gelöst, bekommt man Informationen ausgespielt: Manchmal nur die, dass der aktuelle Standort ein guter Platz für ein Foto ist, manchmal aber auch die sicher für den einen Münchner oder die andere Münchnerin neue Information, dass das Gelände Oberwiesenfeld der Vorgänger des Flughafens Riem als Hauptflugplatz der Stadt war.

Ohne den Lockdown wäre das Projekt wohl nie entstanden

Mit den Touren angefangen haben Schmidt und Traganis während des ersten Corona-Lockdowns im März 2020. Beide waren damals 17, gingen in die elfte Klasse. Homeschooling war angesagt, "ansonsten konnte man eh nichts machen", erzählt Schmidt. So sei Zeit gewesen, das Projekt nach und nach aufzubauen. Die Technik und die Grundidee kam dabei nicht von den beiden selbst. Das Team von "City Quest", das aus der Escape-Room-Branche kommt, sei auf sie zugekommen, ob sie sich als zwei von mehreren Erstellern nicht mal an solchen Touren versuchen wollen. Später bauten die beiden die Webseite, die Touren haben sie sich alle selbst ausgedacht. Heute spricht man bei "City Quest" davon, dass man "wirklich stolz" auf die beiden sei.

Mittlerweile studiert Schmidt Philosophie, Traganis fängt demnächst dual mit BWL an. Die Touren entwickeln sie nebenher weiter, vier gibt es insgesamt für München. Bei einer neuen Tour frage man sich immer, was der Ort biete: Wie kann man den Bogen schlagen, um mit der "echten Welt" zu interagieren? Dann schreiben sie Texte, erstellen Karten. Bei den bestehenden Schnitzeljagden analysieren sie Daten: Wie lange brauchen die Leute, an welcher Stelle kommen sie nicht weiter? Mittlerweile bieten sie auch Geschenkboxen an. Wie man eine Webseite baut, wo man am besten welche Informationen platziert, wie sie auf Google besser auffindbar ist: Das Wissen haben sie sich selbst angeeignet, über Youtube-Videos und Blogartikel. Geldtechnisch kommen sie beide auf ein paar Hundert Euro im Monat nach Abzug der Ausgaben, sagt Schmidt: "Die Idee war nicht, wie verdiene ich möglichst viel Geld, aber als die ersten 50 Euro kamen, war das schon cool."

Detailansicht öffnen Viel läuft bei den Schnitzeljagden über das Handy. Wichtig ist den beiden aber, die Umgebung mit einzubeziehen - eine Frage lösen Spielende etwa mit Hilfe dieser Abdrücke am Olympiasee. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Wie viele kleine Mini-Praktika in verschiedenen Bereichen"

Heute hat sich Schmidt sogar mit der Start-up-Mentalität angefreundet. "Es ist wie viele kleine Mini-Praktika in verschiedenen Bereichen", so sieht er das. Vor allem aber mache es Spaß, sich die Touren zu überlegen, an den verschiedenen Orten zu recherchieren. Im Sommer 2021, das Abitur in der Tasche, waren die beiden ein paar Wochen unterwegs, sind in andere Städte gefahren. Denn: Auch dort bieten sie mittlerweile Touren an. In Wien etwa, in Hamburg und Bremen. Da werden dann auch mal Freunde und Bekannte eingespannt, welche Orte geeignet wären, auch das Testspielen übernehmen sie.

Ob ihnen mal Zweifel an dem Projekt gekommen sind, ihnen das Ganze zu viel wurde? Man habe keinen finanziellen Druck gehabt, meint Schmidt, vor allem Zeit und Ideen investiert - und davon habe man im Lockdown sowieso genug gehabt. "Wir hatten im Prinzip nichts zu verlieren."

Die Touren finden Interessierte unter www.unboxedtactics.de. Relevant für Spielende dürfte die Information sein, dass man sich im Dunkeln teilweise mit der Handytaschenlampe behelfen muss - und Skihandschuhe bei den rund zweistündigen Touren derzeit sicher nicht fehl am Platz sind.