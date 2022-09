Der Comedian, Autor und Produzent freut sich in der Woche vom 5. bis zum 11. September besonders auf das Festival Mediaval in Selb. Unter der Woche wird's eng mit Freizeit, aber nicht unmöglich. Ein Gastbeitrag.

Das Festival Mediaval in Selb ist das größte Freiluft-Event für Mittelalter-, Folk- und Rockmusik in Europa und hat sich in den vergangenen Jahren auch als stimmungsvoller Ort für Lesungen bekannter Autoren und Autorinnen wie auch Newcomer etabliert. Seit Tommy Krappweis dort im Jahr 2015 seinen Fantasyfilm "Mara und der Feuerbringer" Open Air zeigte, ist er regelmäßiger Stargast auf den Lese- und Musikbühnen dieses Festivals.

Montag: Spannende Utopie

Detailansicht öffnen In Theresa Hannigs aktuellem Roman rettet eine künstliche Intelligenz die Welt. (Foto: Tor Verlag)

Den Montag werde ich mit Besprechen verbringen. Da wir kurz vor Drehbeginn einer aufwendigen Fiction-Serie für einen Streaming-Service stehen und ich als Headwriter und sogenannter Showrunner an allem schuld und für alles irgendwie zuständig bin, kann ich mich in jede Besprechung von Kostüm über Requisiten bis zu Visual Effects setzen und irgendwas Restqualifiziertes beitragen. Das Schöne dabei ist: Da die Scripts abgenommen und final sind, kann ich wissend schweigen und ab und zu gütig lächelnd nicken. Denn unser fantastischer Regisseur Erik Haffner plant alles entweder so, wie es in meinem Hirn aussieht oder viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Darum habe ich am Abend auch das Hirn frei, um endlich eines der achtzig Millionen Bücher zu lesen, die mich aus dem Regal stumm anstarren. Zuoberst liegt "Pantopia" von Theresa Hannig - eine Utopie über eine künstliche Intelligenz namens Einbug, die feststellt, dass sie die Menschheit retten muss, um selbst zu überleben.

Dienstag: Live-Talk

Der Tag wird abermals besprechend verbracht. Wir wollen so viel wie möglich an Original-Locations drehen - also möglichst wenig im Studio. Die Dreharbeiten führen uns in Berge, Wälder, Katakomben, Verließe und durch verlassene Stollen, Ruinen sowie abgelegene Höhlen. Überall muss das monströse Team hin- und wieder weggekarrt, verköstigt und mit sanitären Anlagen umstellt werden. Ich selbst bin kein großes Planungs-Genie, aber ein recht effizienter Problemlöser. Das hat unweigerlich zur Folge, dass ich vor allem dann hinzugerufen werde, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. So muss ich mir zur Beruhigung immer wieder bewusst machen, dass der ganze irrwitzige Rest gerade problemlos läuft. Ab 20 Uhr sitze ich vor Kamera und Mikro und streame auf dem Twitch Kanal "WildMics" unser Talkformat "Ferngespräch". Diesmal sprechen wir über den Terroranschlag vom 11. September in New York und die wild wuchernden Verschwörungsmythen - mit Alexa und Alexander Waschkau vom Hoaxilla Podcast, Physiker Dr. Holm Gero Hümmler und Politikwissenschaftler Dirk van den Boom.

Mittwoch: Ausflug zum See

Detailansicht öffnen Den Spitzingsee kann man gemütlichen Schrittes umrunden und danach in der Alten Wurzhütte einkehren. (Foto: Udo Siebig/mauritius images)

Da wir bei unserer Produktion alles tun wollen, um Covid-Fälle zu vermeiden, finden unsere Meetings grundsätzlich im Freien und in praktikablem Abstand zueinander statt. Es muss schon so schütten, dass die zwei Markisen das Wasser gar nicht mehr abhalten können, dass wir uns in den Besprechungsraum trollen. Da werden dann brav die Masken über Mund und Rüssel gezogen. Für uns ist essenziell, dass das gesamte Team aus verantwortungsvollen und vernünftigen Menschen besteht - ein angenehmer Ausgleich zu so manchen realitätsfernen Napfsülzen in Social Media und Co. Wenn das Wetter mitspielt, wird auch der Rest des Tages im Freien verbracht: Zum Spitzingsee fährt man von uns aus nicht einmal eine Stunde. Den See kann man gemütlichen Schrittes umrunden und danach in der Alten Wurzhütte einkehren, um etwaige, durch den Spaziergang verbrannte Kalorien doppelt und dreifach nachzutanken.

Donnerstag: Seltsame Klänge

Detailansicht öffnen Kreative Aufnahme-Session: Tommy Krappweis versucht, seiner Gitarre mal andere Töne zu entlocken. (Foto: Joris Kleinbongard)

Der Tag wird voraussichtlich ein musikalischer solcher, da ich gemeinsam mit Komponist Andreas Lenz von Ungern-Sternberg an der Musik für unsere Fiction-Serie arbeiten werde. Das ist dann tatsächlich eine Mischung aus Arbeit und Freizeit, da der Spaß hier schon arg im Vordergrund steht. In dieser kreativen Aufnahme-Session versuchen wir, diversen Instrumenten Geräusche zu entlocken, die zur mysteriösen Grundstimmung unserer Serie passen und ich bin schon sehr gespannt, ob eine Tuba anders klingt, wenn man zusätzlich zum Reinpusten einen Geigenbogen über den Trichter streicht oder im Takt mit einem Klöppel dagegen klopft. Der Abend wird wieder live streamend verbracht, denn da moderiere ich das Format "Alle bekloppt". Auch das ist eine Mischung aus Freizeit und Beruf(ung), hier beantworten zwei Dipl. Psychs die Fragen aus dem Live-Chat und eine der beiden ist meine wundervolle Gattin Sophia Krappweis, der andere ist unser gemeinsamer Freund Alexander Waschkau.

Freitag: Jamsession

Detailansicht öffnen Auf dem Festival Mediaval in Selb ist Tommy Krappweis regelmäßiger Stargast auf den dortigen Lese- und Musikbühnen. (Foto: Jörg Meinhardt)

Voraussichtlich gegen Mittag werden meine Frau und ich auf dem Festival Mediaval in Selb eintreffen. So können wir vollkommen stresslos den Artist-Check-In erledigen und dann ein erstes Mal über das Gelände schlendern. Dazu gehören allerdings auch die hunderttausend Fressbuden voll mit leckeren Dingen, die ich in den nächsten drei Tagen alle durchprobieren MUSS! Mittelaltermarktbuden sind natürlich nur authentisch mit einem an den Namen geflanschten "y": Von der "Hanfbäckerey" über die "Hühnchenbraterey" bis zur "Süßkraemerey" - nur so ist die Middelaldermarkt-Zugehörigkeit zweifelsfrei nachgewiesen. Um 20.30 Uhr ist dann abermals Zeit für eine explosive Mischung aus Freizeit und Job - gemeinsam mit der phänomenalen Luci van Org darf ich eine komplett improvisierte Jamsession bestreiten und ich bin schon so gespannt, wo es uns diesmal musikalisch hintreibt.

Samstag: Flohmarkt im Lehel

Detailansicht öffnen Relikt aus vergangenen Tagen: Alte Filmrollen und Tonbänder kann man mit Glück auf Münchner Flohmärkten erstöbern. Zum Beispiel auf dem Hofflohmarkt im Lehel. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Den gesamten Samstag könnten wir auch problemlos im Literaturzelt des Festival Mediaval verbringen, denn neben unseren befreundschafteten Kollegen Bernhard Hennen, Axel Hildebrand und Christian von Aster lesen auch einige uns bislang unbekannte Schreibkreative, und es ist immer ein Gewinn, neue Talente und deren Werke kennenzulernen. Zwischendurch wird an einem Stand mit "y" am Ende irgendwas gegessen und um 14.30 Uhr bin ich selbst Teil einer Lesung aus der Anthologie "Wir sind die Bunten". Wäre ich nicht auf dem Festival in Selb, dann fände man mich allerdings auf dem Hofflohmarkt im Münchner Stadtteil Lehel. Mein Interesse gilt vor allem altem Film- und Audioequipment, also Super-8-Kameras, Filmrollen, Tonbändern oder Bandmaschinen. Aber auch verwendbare Musikinstrumente und den ein oder anderen Gitarrenverstärker habe ich schon auf Flohmärkten erstanden.

Sonntag: Kultiges Maskottchen

Detailansicht öffnen Tommy Krappweis hat "Bernd das Brot", die Kultfigur des ARD/ZDF-Kinderkanals, erfunden und dafür den Grimme-Preis bekommen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Je nachdem, auf welcher Art von Event ich bin, werde ich auf andere Teilbereiche meines bisherigen Schaffens angesprochen. Mal steht mein lang zurückliegendes Mitwirken bei "RTL Samstag Nacht" im Vordergrund, mal ist es das grummelige Kika-Maskottchen "Bernd das Brot", das ich im Jahr 2000 gemeinsam mit Norman Cöster erfand. Auf Mittelaltermärkten oder Fantasy-Conventions ist "Mara und der Feuerbringer" nach wie vor präsent und durch die aktuelle Hörspielserie umso mehr. Auf dem Festival Mediaval lese ich darum exklusiv aus dem aktuellen, unfertigen Manuskript zu "Mara und die Wolfskrieger". Den Rest des Tages werden wir mutmaßlich schlendernd, Musikdarbietungen genießend und essend zubringen, wobei nicht ganz ausgeschlossen ist, dass wir am letzten Tag doch noch dem ein oder anderen feilgebotenen Kleidungsstück verfallen. Oder einem weiteren Schwert, einem Speer, einer Schüssel, einer Fibel oder einem Anhänger. Oder allem. Und einem Umhang. Und ich bin mir sicher, dass uns der Geruch von Stockbrot, Met und Lagerfeuer bis nach Hause begleiten wird. Das soll so.

Multitalent Tommy Krappweis wurde 1972 in München geboren, wo er auch lebt und arbeitet. Bereits in jungen Jahren zeigte sich seine Leidenschaft fürs Schreiben, Filmen und Musik machen. Heute ist Krappweis Autor, Komiker, Regisseur, Produzent, Stuntman und Musiker. Bekannt wurde er als Ensemblemitglied der Kultsendung "RTL Samstag Nacht" und stand erst kürzlich für ein einmaliges Revival der Show vor der Kamera, das im Oktober ausgestrahlt werden soll. Gemeinsam mit Autor Norman Cöster erfand er die Kika-Figur "Bernd das Brot", für die er 2004 den Adolf-Grimme-Preis erhielt. Seine Hörspielserie "Ghostsitter" war das erfolgreichste Amazon Music Original 2017, und seitdem belegt jede neue Staffel die Spitzen der Charts.