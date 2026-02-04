Stephan Weisers Liebe zum Klavier begann mit dem Akkordeon. Aufgewachsen in einem Dorf nahe Rosenheim, war dieses Instrument das erste, mit dem er sich als kleiner Junge anfreundete. Doch seine wachsende Faszination für Werke von Chopin oder Beethoven zogen ihn immer mehr ans Klavier – und führte zum klassischen Klavierstudium bei Klaus Kaufmann am Mozarteum in Salzburg. Im Anschluss nahm ihn Leonid Chizhik in seine Jazzklavierklasse an der Hochschule für Musik und Theater München auf, die er mit Auszeichnung abschloss. Sein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ist München. Neben der Tätigkeit als Dozent für Piano an der „Neuen Jazzschool München“ tritt er regelmäßig live mit seinem eigenen Jazz -Trio Weiser/Cudek/Holzhauser auf.

Montag: Wohnzimmer Unterfahrt

Der Trompeter Peter Tuscher leitet die Joe Viera Big Band, die in der Unterfahrt den inzwischen verstorbenen Jazz-Professor und Gründer der Jazzwoche Burghausen ehrt. Peter Hinz-Rosin

Nach einem Wochenende, an dem ich als Pianist viel auf der Bühne war, freue ich mich heute auf den Big-Band-Abend in der Unterfahrt. Dieser Jazzclub in der Einsteinstraße ist quasi mein Wohnzimmer, und wenn ich dort nicht selbst am Klavier sitze, mische ich mich gern unters Publikum. Der Trompeter Peter Tuscher leitet heute die Joe Viera Big Band, die den inzwischen verstorbenen Jazz-Professor und Gründer der Jazzwoche Burghausen ehrt. Seine Leidenschaft galt dem eleganten Swing und lässigen Latin-Jazz. Davor treffe ich mich mit Kollegen im Nana in der Metzstraße zum Essen. So stelle ich mir eine kleine feine Essensbar in Tel Aviv vor: mit einer bunten Auswahl an hausgemachten Meze und Klassikern der israelischen Küche wie Hummus, Falafel und Shakshuka.

Dienstag: Authentisches Songwriting

Der ehemalige Gefängnis-Musiker Matt Maeson tritt mit seinen Songs im Technikum auf. Matthew Daniel Siskin

Am Donnerstag stehe ich mit unserem Projekt „songs & stories live“ in der Wagenhalle der Pasinger Fabrik auf der Bühne. Dafür proben wir heute Vormittag im Werksviertel unsere neuesten Arrangements und feilen an den Geschichten dazu. Das Schönste daran? Danach gehen wir in das Aloha Poke zum Essen. Allein der Anblick der bunten und sehr frisch zubereiteten Bowls ist eine Augenweide. Ich mag gern die Housebowls, man kann sich aber auch individuell eine zusammenstellen. Wenn wir länger proben, hören wir uns abends noch den amerikanischen Singer-Songwriter Matt Maeson im Technikum an. Der hat mit seinen Songs als ehemaliger Gefängnis-Musiker und Drogendealer bestimmt auch so einige interessante Geschichten zu erzählen. Mehr Authentizität in Sachen Songwriting geht wohl kaum!

Mittwoch: Singen in der „Glocke“

In der Glockenbachwerkstatt kann man auch spontan in den Chor „Glocke singt“ einsteigen. Stephan Rumpf

Noch nie was von der „Glocke“ gehört? Im Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt – übrigens das älteste der Stadt! - gibt es immer wieder wahre Perlen an Livemusik auf der kleinen Bühne dort zu entdecken. Heute wird ab 19 Uhr gesungen! Auch spontane Besucher sind eingeladen, in den Chor „Glocke singt“ einzusteigen. Ganz nach dem Motto: „Wir singen und lernen an einem Abend ein Lied.“ Jede Stimmlage, jeder Ton ist willkommen, keine Vorbereitung notwendig. Also für alle, die Lust haben zu singen: nix wie hin. Im dazugehörigen Café mit seinem kneipenähnlichen, nicht kommerziellen Charakter kann man sehr unkompliziert und trotzdem lecker essen. So wie früher!

Donnerstag: Welthits erzählen

Stephan Weiser mit seinen Kollegen Dominik Palmer und Manni Müller (von links). Georg Stirnweis

Wer heute Abend noch nichts vorhat, den würde ich gern in der Pasinger Fabrik begrüßen. Zusammen mit meinen Freunden und Kollegen Manni Müller am Schlagzeug plus Gesang und Bassist Dominik Palmer präsentieren wir „songs & stories live – Die größten Hits und ihre Geschichte.“ Auf unserem Streifzug durch die Entstehungsgeschichten großer Welthits erzählen wir so spannende wie überraschende Anekdoten, manche amüsant, andere nachdenklich und oft verblüffend aktuell in ihrer gesellschaftlichen Relevanz. Live und akustisch interpretieren wir im Trio Songs von Sting, The Police, Bruce Springsteen, Coldplay, U2, Oasis, Eric Clapton, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Joni Mitchell und anderen. Die hauseigene Cantina lädt vor dem Konzert zu einem Drink oder einem schönen Abendessen ein. Wer es heute nicht zu unserem Konzert schafft: Wir spielen dieses Jahr noch ein paar Mal in und um München, am 3. Oktober im großen Saal des Wirtshauses im Schlachthof.

Freitag: Faszination Bowie

Stiller Beobachter: David Bowie beim Besuch in der Gugginger Nervenheilanstalt. Christine De Grancy

David Bowie hat mich als Musiker schon immer fasziniert und ich will noch in die Ausstellung „A Day with David Bowie“ im Pineapple Park. Die Schwarz-Weiß-Fotoserie der Fotografin Christine de Grancy zeigt Bowie eher zurückhaltend und privat bei einem Besuch des Gugging Art Centers bei Wien, das er 1994 zusammen mit seinem Produzenten Brian Eno auf Einladung André Hellers besuchte. Manche Inspirationen aus diesem Tag sind danach in sein Album „1. Outside“ geflossen. Vielleicht wird diese Geschichte auch bald bei „songs & stories live“ auf der Bühne erzählt. Danach treffe ich mich mit Freunden zum Abendessen im Bep Bu - Vietnamese Streetfood in der Barer Straße. Ich mag dort vor allem die fast schon familiäre Atmosphäre und die nach eigenen Rezepten zubereiteten Speisen (übrigens auch mit glutenfreien Varianten).

Samstag: Jazz im Ring

Besondere Jazz-Konzerte in ungewohntem Ambiente veranstaltet Nick Trachte im Boxwerk. Oliver Hochkeppel

Das Boxwerk in der Schwindstraße 14 ist im Moment wohl einer der hippsten Veranstaltungsorte in München. Jeden zweiten Samstag des Monats finden dort die „Footwork Sessions“ statt. Hier wird die Trainingshalle des klassischen Boxclubs zur Bühne für die Uppercut Jazz Combo. Fantastische Kollegen und Freunde aus der Münchner Jazz-Szene zelebrieren dort die Improvisation in einer besonderen Nähe zum Publikum. Ein unkonventionelles Konzertformat im Dialog zwischen Klang, Körper und Raum. Hingehen und erleben. Der Eintritt ist frei! Wer sich vorher austoben mag: Das Boxwerk bietet einen sehr umfangreichen Trainingsplan und sogar ein kostenloses Probetraining (Anmeldung erforderlich!).

Sonntag: Unter Brüdern

Die kanadischen Brüder David und Joey Landreth spielen Musik zwischen Americana, Country und Blues. BNB Studios

Nach einem entspannten Sonntag freue ich mich heute auf die preisgekrönten, kanadischen Singer/Songwriter The Bros. Landreth im Strom-Club. Die zweifachen „JUNO“-Preisträger rund um die Brüder Dave und Joey Landreth aus Winnipeg begeistern nicht nur mich mit ihren gefühlvollen Songs aus gitarrengetriebener und seelenvoller Indie-Folk-Musik. Meine Küche bleibt heute kalt. Ich gehe vorher ins Lollo Rosso, die vielleicht gemütlichste und leckerste kleine italienische Bar in der Wörthstraße, in der man immer vorher reservieren sollte. Für Konzert und Abendessen: Buon appetito!

Stephan Weisers Lust am Beobachten und Reflektieren ist in seiner Musik spürbar, in der Einflüsse verschiedener musikalischer Genres subtil miteinander verschmelzen. Als Live-Pianist und Keyboarder war er Mitglied in der Band um Singer-Songwriterin Claudia Koreck – während der „Fliang Sommertournee 2008“ und in zahlreichen TV-Auftritten wie bei Stefan Raabs „TV total“ und dem „Bundesvision Song Contest 2009“. Der freischaffende Musiker zeigt seine Vielseitigkeit außerdem in Engagements und Tourneen für Künstler wie Vanessa („No Angels“), Masha und in verschiedenen Jazz-, Pop- und Rockproduktionen.