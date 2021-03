Von Sebastian Winter

Florian Runtsch hat eine ungewöhnliche Crowdfunding-Aktion gestartet: Der 34-Jährige sammelt Geld für eine Sandheizung, die nackte Füße wärmen soll. Aber eigentlich geht es um viel mehr. Runtsch plant eine neue Beachvolleyball-Halle auf dem Gelände seines Vereins ESV München, einem der größten Sportklubs der Stadt. Die Baugenehmigung hat der Pasinger 2020 bekommen, wegen der Corona-Pandemie musste er das Projekt auf Eis legen. Doch von diesem Oktober an soll die Tragluft-Konstruktion in Winterhalbjahren für 28 Wochen die drei Beachvolleyball-Felder des ESV, auf denen Runtsch im Sommer als Trainer arbeitet, überwölben.

Es wäre ein Alleinstellungsmerkmal in München. Denn während es für Runtsch und Tausende andere Beachvolleyballer in der Stadt im Sommer unzählige Möglichkeiten gibt - ob auf der Anlage des Zentralen Hochschulsports im Olympiapark, in der Hirschau, auf den Feldern der Beacharena am Frankfurter Ring oder auf vielen anderen Anlagen - fehlt eine Halle. Der letzte Standort, das Beach 38 im Werksviertel am Ostbahnhof, schloss Ende Juli 2019, weil das Gebäude abgerissen und neuer Bebauung weichen musste. Seither bleibt Münchens Beachvolleyballern nichts anderes übrig, als mit dem Auto nach Aschheim oder Alling zu fahren, um im Winter durch den Sand zu hechten.

"Prinzipiell ist die Halle für jeden Beachvolleyball-Enthusiasten gedacht, Kinder und Jugendliche, Freizeitspieler, Kaderathleten", sagt Runtsch, der das 1000 Quadratmeter große Areal samt Tribüne vom Verein pachtet und neben der Sandheizung auch eine Beachbar installieren will. Das Tragluft-System ähnelt dem von Tennishallen, mittels Überdruck wölbt sich die Membranhülle über die Plätze. Damit sie nicht davonfliegt, muss die Konstruktion fest im Fundament verankert sein. Mit Kosten von 250 000 Euro netto rechnet Runtsch, der viele Arbeiten in Eigenleistung mit Freunden erledigen möchte. Die Investitionen sollen sich mit den Platzbuchungen amortisieren - wenn die Pandemie das dann erlaubt.

Denn Beachvolleyball gilt zurzeit zwar nicht als Kontaktsport im direkten Sinne (wie Kampfsport oder andere Teamsportarten), aber eben auch nicht als kontaktfreier Sport im Sinne der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. "Deshalb ist auch hier keine pauschale Freistellung möglich. Es kommt auf die Trainingsformen an. Spiele dürften nach dem Wortlaut der Verordnung nicht zulässig sein", sagt ein Sprecher des Referats für Bildung und Sport.

Auch Christian Biermann hat viele Pläne, seitdem sein Beach 38 am Ostbahnhof schließen musste. Biermann, Geschäftsführer des Hotel Prinzregent, hatte drei Jahre lang überall in der Stadt nach einer Fläche für den Nachfolger der Beachvolleyball-Halle gesucht - und wurde im Herbst 2020 in Fröttmaning fündig. In einer Reithalle auf dem Gelände des geschlossenen Cavalluna-Pferdeparks plant Biermann nahe der U-Bahnstation auf fast 13 000 Quadratmetern eine Halle mit sechs Plätzen und Fußbodenheizung, die früheren Stallungen sollen zur Beachbar werden, das Kino, in dem Pferdefilme liefen, eine Eventlocation. Draußen sollen vier weitere Plätze, ein Soccer-Court ein großer Sandkasten und ein Spielplatz entstehen.

Münchens Beachvolleyballspieler brauchen eine neue Heimat - die European Championships stehen an, sagt Biermann

"Ich bin bereit, bis zu einer Million Euro zu investieren", sagt der Unternehmer, der sich von Firmen- und Privatevents gute Einnahmen verspricht, der Konzerte veranstalten möchte, aber auch den Schulsport kostenlos auf dem Gelände trainieren lassen will. Das Problem: Biermann würde Untermieter des Cavalluna-Pferdeparks sein, von dem die Stadt aber noch ein schlüssiges Nutzungskonzept für das riesige Gelände samt Showpalast erwartet.

Solange das nicht geklärt ist, muss auch Biermann, der eigentlich schon in diesem Mai öffnen wollte, mit seiner Beachvolleyball-Halle warten. "Wir wollen schnellstmöglich starten, um den Beachvolleyballspielern eine neue Heimat zu bieten", sagt Biermann, "die brauchen das in München auch vor dem Hintergrund der European Championships." Im Sommer 2022 kämpfen im Rahmen der Multi-Europameisterschaft auch die Beachvolleyball-Profis, voraussichtlich auf dem Königsplatz, um Medaillen.

Florian Runtsch hat da schon bessere Nachrichten als Biermann: Binnen eines Tages wurde sein Crowdfunding-Ziel von 25 000 Euro für die Sandheizung sogar übertroffen. Stand Freitagnachmittag hatte er knapp 35 000 Euro beisammen. Warme Füße kann der ideenreiche ESV-Trainer also schon mal garantieren in der neuen Tragluft-Halle. Sein nächster Wunsch: eine professionelle Soundanlage.