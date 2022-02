Er hat ihn in Posen und Rollen gespielt, die wohl selbst Markus Söder nicht eingefallen wären. 15 Jahre lang brillierte der Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner als Söder-Double beim politischen Derblecken auf dem Nockherberg. Diese Rolle wird er nun nicht mehr spielen, zumindest nicht am Aschermittwoch. Dafür hat er nun mehr Zeit für neue Projekte, Musik und sein aktuelles Bühnenprogramm, mit dem seine Woche beginnt.

Montag: Singen, lachen, tanzen

Der Montag ist ein vollkommen unterschätzter Ausgehtag. Wer will, kann zu mir kommen. Ich spiele zu Wochenbeginn im Münchner Lustspielhaus mein Programm "Raritäten". Es wird gesungen, gelacht und, wenn mich der Teufel reitet, auch getanzt. Wieviel Zuschauer auslastungstechnisch Mitte/Ende Februar reindürfen, ist nicht abzuschätzen, aber vielleicht setzen wir einfach ein paar Zuschauer auf die Bühne und sagen, sie sind mein Background-Chor. Bei einer möglichen Verhaftung hoffe ich auf die Milde des selbsternannten Kulturstaates Bayern... na ja.... vielleicht sollte ich mich nicht allzu sehr darauf verlassen. Ich würde ja gerne noch was anderes an diesem Montag empfehlen, auch, um nicht als eitel eingestuft zu werden, aber es ist echt nicht viel geboten in der Weltstadt mit Herz. Drum, wer zu Hause bleiben will, kann ja "Crossroads" von Jonathan Franzen lesen. Ich weiß, das Buch ist schon 2021 erschienen, aber es ist einfach stark.

Dienstag: Cooler Gitarrenrock

"Earthling" heißt das aktuelle Soloalbum von Eddie Vedder, dem Sänger der Rockband Pearl Jam. (Foto: Greg Allen/AP)

Am Dienstag wird das neue Eddie-Vedder-Album gehört. Ich werde die Zinnersche Couch blockieren und den Sound meiner alten Pioneer-Sound-Anlage in meinen Körper strömen lassen. Ich tippe auf sehr melancholische Klänge, die mir Weichei, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wieder die Tränen in die Augen drücken werden. Aber vielleicht ist ja der eine oder andere Kracher dabei, der mich in die alte Pearl-Jam-Zeit zurückversetzt. Verdammt, das waren schon ziemlich coole Zeiten damals, kurz nach dem Schwarzweiß-Film: Gitarrenrock. Heute sind das ja eher so Klangteppiche mit Säusel-Texten, die man früher nicht mal dem Deutschen Schlager hätte durchgehen lassen. Nach Eddie wird die Plattensammlung durchgehört: Pixies, Iggy Pop, Lou Reed, Iron Maiden, Motörhead etc. Ja, ja, ist total retro, trotzdem. Liebe Grüße an die Nachbarn - das geht nur laut.

Mittwoch: Knödel fürs Hüftgold

Gut besucht: Das "Obacht" in der Maxvorstand ist bekannt für seine leckeren Schnitzel. Für die Knödel hingegen schwärmt Stephan Zinner. (Foto: Robert Haas)

Nachdem ich am Dienstag nach meiner Musikorgie nochmal im Lustspielhaus aufgetreten bin, werde ich am Mittwochabend mit meinem Weibe Essen gehen. Ich denke, ich werde im "Obacht", einer sehr guten Wirtschaft in der Münchner Maxvorstadt, anrufen und einen Tisch reservieren. Die haben dort ein Gericht mit drei verschiedenen Knödeln, die in Butter schwimmen, auf der Speisekarte. Kann ich nur empfehlen. Das ist auch was für die Hüften. Als Schauspieler muss man stetig darauf achten, sein Gewicht zu halten. Dazu werde ich noch zwei bis drei Augustiner in meinen Körper bringen. Das sichert die Continuity!

Donnerstag: Stippvisite beim Spezl

Garanten für gute Laune im Bayerischen Fernsehen: Hannes Ringslstetter und Caro Matzko. (Foto: Markus Konvalin/obs)

Nicht immer einfach - gebe ich zu. Deshalb werde ich mir zum zweiten Mal die Verfilmung vom "Nightmanager" von John le Carré anschauen. Die haben wir auf DVD. Für die Jüngeren: Das ist eine antike Speicherform von Daten. Tom Hiddelston, Hugh Laurie und die fantastische Olivia Colman spielen ganz wunderbar in dieser Miniserie. Eine kurze Pause bei meinem Videoabend mach' ich für meinen Spezl Hannes Ringlstetter. Ich schalte mal rüber ins Bayerische Fernsehen und schau, was für Gäste die Caro und der Herr Talkmaster im Studio haben.

Freitag: Parabel auf den Kapitalismus

Die prekäre Rosenkranzwerkstatt in "Agnes Bernauer" am Münchner Cuvilliéstheater. (Foto: Sandra Then/Residenztheater)

"Agnes Bernauer" im Resi beziehungsweise Cuvilliéstheater: Als großer Franz-Xaver-Kroetz-Fan muss ich da hin. Und auch, weil ich schon ewig nicht mehr im Theater war. Das "Ins-Theater-Gehen" ist bei mir ein bissl eingeschlafen und muss dringend reanimiert werden. Im neuen Volkstheater bin ich auch noch nicht gewesen, was ziemlich peinlich ist. Da würde heute "Der Selbstmörder" von Nikolai Erdman laufen, aber aufteilen kann ich mich halt nicht. Kommt nächsten Monat auf die Liste.

Samstag: Wattn und andere Spiele

Am Samstag macht Familie Zinner einen Spieleabend. Untertags werde ich in meinem neuen Schmortopf ein Flache Schulter vom Rind in Rotwein schmoren. Dazu gibt es Kartoffelpüree und Butterbohnen. Den Spieleabend starten wir mit einem "Wattn-Workshop". Wer das nicht kennt, für den sei erklärt, dass es sich beim "Wattn" um ein bayerisches Kartenspiel handelt, welches es locker mit Poker aufnehmen kann. Meine Kinder sind mit dem komplexen Regelwerk beim Wattn noch nicht hundertprozentig vertraut. Deshalb gebe ich vor dem Essen eine kleine Einweisung inklusive ein paar Proberunden. Nach dem Essen spielen wir "Scotland Yard". Es gelten die harten Turnierregeln, und wer schummelt, muss den Biomüll runterbringen.

Sonntag: Aktueller Horváth

Peter Simonischek ist einer der Erzähler in der Hörspielproduktion "Der ewige Spießer" von Horváth. (Foto: Clemens Bilan/dpa)

Sonntag wird die BR-Hörspiel-Produktion "Der ewige Spießer" von Ödön von Horváth (Regie: Bernadette Sonnenbichler) in der Mediathek beziehungsweise als Podcast gehört. Jaaa, da bin ich auch dabei, aber vor allem der tolle Peter Simonischek als Erzähler, die Brigitte Hobmeier, der Johannes Silberschneider und viele andere. Das ist wirklich eine coole Aufnahme geworden. Kleinbürger, die lernen, zu überleben, sich anzupassen, Privates und Politisches zusammen zu denken, auch wenn dabei so manche gedankliche Schieflage entsteht - ziemlich aktuell würde ich sagen. Danach werde ich, wenn's Wetter passt, quer durch den Olympiapark bis zum Regatta-Park-See radeln und dort ein paar Steindl schmeißen. Das ist vielleicht nicht die schönste Radltour in und um München, aber ich mag sie. Außerdem finde ich den Olympiapark eh großartig, gerade den hinteren Teil und ich werde ihm, also dem Park, von meinem Radl aus Jubiläumsgrüße zurufen: "Alles Gute zum Fünfzigsten!"

Der Begriff des Multitalents könnte für Stephan Zinner erfunden worden sein. Den Beruf des Schauspielers hat er gelernt und übt ihn erfolgreich aus, etwa als Metzger Simmerl in den Rita-Falk-Verfilmungen und diversen Film- und Fernsehproduktionen. Oder bis vor kurzem noch als Söder-Double auf dem Nockherberg. Was schon zum Kabarett führt, das er seit 2000 macht. In bislang fünf Solo-Programmen, aber auch mit Band, denn Musiker ist der gebürtige Chiemgauer ebenfalls. Er spielt Gitarre und singt, dokumentiert auf vier Alben oder auch im Duo mit dem österreichischen Kollegen Stefan Leonhardsberger. Autor ist der Wahlmünchner obendrein. Nach dem Kurzgeschichten-Erstling "Flugmango" gibt es irrwitzige, autobiografisch inspirierte Alltags-Abenteuer unter dem Titel "Die Badewanne des Todes". Der dreifache Vater wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.