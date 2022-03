Die Intendantin hat viel um die Ohren. Sie steckt mitten in der Organisation für das Festival für Theateranfänger "Kuckuck" und dem Programm am Welttag des Theaters für junges Publikum. Regelmäßig bastelt sie auch mit Kollegen an Modellen für die Zukunft des Theaters. Dazwischen gönnt sie sich kleine Pausen vom Bühnenbetrieb und genießt Natur und Musik.

Montag: Pusten und prusten

Detailansicht öffnen Szene aus "La Le Luffft", dem Beitrag der Schauburg zum Theaterfestival "Kuckuck" (v.l.n.r.: Serena Aimo, Raphael Sirch, Cornelia Göbel, Bruno Franceschini). (Foto: Cordula Treml/Schauburg)

Endlich ist es Frühling und ich kann wieder mit dem Rad zur Arbeit. Eine wunderbare Strecke. Giesinger Berg runter, Isarradweg nach Norden, über die Isar und den Englischen Garten zur Schauburg. Der schönste Weg zur Arbeit, den ich je in meinem Leben hatte. Die Woche beginnt schon früh am Morgen mit einem ersten Theaterbesuch. In der Schauburg läuft von 11. März an das Festival "Kuckuck" für die allerjüngsten Zuschauer. Da fragen mich in München immer noch viele, wie kann man denn Theater machen für Kinder im vorsprachlichen Alter. Es ist ein anderes Theater: keine Geschichte mit Dialogen, sondern ein sinnliches Ereignis aus Klängen, Licht und Bildern. Wir starten mit "La Le Luffft", dem Festivalbeitrag der Schauburg. Man könnte meinen, das reicht für heute an Theater, doch ich freue mich am Abend auf einen Besuch in den Kammerspielen. Dort gibt es die zweite Aufführung unserer Koproduktion "Pigs".

Dienstag: Vom Winde verweht

Detailansicht öffnen Die Compagnie "Cie" entführt mit dem Stück "Loo" junge Zuschauer in einen surrealen Traum. (Foto: Sergi Ots/Schauburg)

Am Vormittag geht's ins Schulzentrum Freiham. In einer Pressekonferenz werden wir dort unsere neue Zusammenarbeit vorstellen. Wir wollen eben nicht nur Schwabinger Kinder erreichen und das geht am besten, wenn wir rausgehen aus unserem Stadtteil. In Freiham werden unsere Theaterpädagogen Workshops und Theaterprojekte für Schüler unterschiedlichen Alters anbieten, in einem extra dafür geschaffenen Theaterraum. Dort probt die Schauburg auch die mobilen Produktionen, die dann ohne großen Aufwand auch in Klassenzimmern, Turnhallen oder auf Schulhöfen gespielt werden können. Um 14.30 Uhr geht es dann weiter mit dem Kuckuck-Festival. Die Compagnie Ponten Pie ist in Katalanien eigentlich bekannt für ihre experimentellen Performances für Erwachsene. Mit "Loo" einem Stück über den Südwind, der ein versunkenes Schiff umweht, entführen sie aber ein Publikum ab zwei Jahren in einen surrealen Traum.

Mittwoch: Brot und Bier

Detailansicht öffnen Ins Giesinger Bräustüberl kommt Andrea Gronemeyer vor allem wegen des guten, hausgebrauten Bieres. (Foto: Robert Haas)

Meine Arbeit als Intendantin besteht zu einem großen Teil aus Kommunikation mit Künstlern und Publikum, Förderern, Presse und den vielen Mitarbeitern unterschiedlichster Berufe, die es am Theater gibt. Unsere Beleuchter vertiefen sich gerade in die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und Netzwerktechnik - ein Neuland fürs Theater. Spannend ist es auch auf unseren Probebühnen in der Isabellastraße. Heute probt das Ensemble für die Uraufführung "Eisbachwelle", das Florian Wacker für das Münchner Publikum geschrieben hat. Unterwegs kaufe ich mir in der Hofbräuhaus-Kunstmühle (Neuturmstraße) mein Lieblingsbrot. Für mich ist das die beste Bäckerei der Stadt. Abends treffe ich mich im Giesinger Bräustüberl mit Nachbarn aus meinem Viertel. Die kochen dort bayerisch und haben auch ein paar feine fleischlose Gerichte auf der Karte. Ich komme aber vor allem wegen des guten Biers und sitze am liebsten direkt neben dem Braukessel.

Donnerstag: Spannende Klänge

Detailansicht öffnen Das Münchener Kammerorchester spielt gerne Werke, die sonst nicht oft zu hören sind. (Foto: BR/Münchener Kammerorchester/Sam)

Der Nachmittag ist der "Zukunft des Theaters" gewidmet. Das Theater als Institution befindet sich nämlich nicht erst seit Corona in einer großen Transformation. Ich beteilige mich seit einiger Zeit an einer Arbeitsgruppe aus unterschiedlichsten Kulturbetrieben. Gemeinsam überlegen wir, wie wir unsere Betriebe für die Zukunft aufstellen und stark machen. Am Abend gönne ich mir ein Konzert im Prinzregententheater mit dem Münchener Kammerorchester. Diesmal ist die wunderbare Münchner Sopranistin Christina Landshamer dabei. Ein besonderes Highlight für mich: Es gibt heute keinen Dirigenten, das Konzert ist konzertmeistergeführt. Gespielt wird neben den Romantikern Schubert und Bruckner auch das frühe 20. Jahrhundert mit Zemlinsky, Schreker und Schönberg. Eine Musik aus einer Zeit großen Umbruchs - so wie ich auch unsere Zeit erlebe. Dazu kündigen sie Werke des in Kiew lebenden ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov an. Ein wichtiges Zeichen der Solidarität!

Freitag: Oase der Ruhe

Detailansicht öffnen Impression aus der denkmalgeschützten Siedlung Borstei im Münchner Stadtteil Moosach, erbaut von Bernhard Borst Ende der 1920er Jahre. (Foto: Catherina Hess)

Um 9 Uhr schaue ich die Performance "Boucle d'O" von der Kompanie "Cie. Du Porte-Voix" aus Paris an. Ein Stück für Babys ab 6 Monaten. Ich habe es in Bologna auf einem Festival entdeckt und war begeistert, wie die Spieler und Spielerinnen Babys mit ihren Tänzen, Rhythmen und Bildern rund um das Thema Kreise und Schleifen (Boucles) faszinieren konnten. Am Nachmittag mache ich einen Ausflug in die Borstei, eine außergewöhnliche Wohnanlage im Münchner Norden. Dort lebt eine Kollegin von mir mit ihren Töchtern. Wenn man durch die Torbögen in die Anlage tritt, betritt man eine Oase der Schönheit und Ruhe - wie aus einer anderen Zeit. Wenn ich inzwischen nicht überzeugte Giesingerin wäre, hier könnte ich es auch aushalten!

Samstag: Theatermarathon

In München ist ja eigentlich immer viel los, aber diese Woche hat es echt in sich. Ein Must-See für jeden Theater-Maniac ist, so hörte ich, der Theatermarathon "Das Vermächtnis" im Residenztheater von Mathew Lopez nach Edward Morgan Fosters starkem Roman "Howards End". Mehr als sechs Stunden soll er dauern, aber bereits zehn Stunden "Dionysos Stadt" und auch andere lange Abende in den Kammerspielen sind mir oft wie im Flug vergangen.

Sonntag: Offene Türen

Detailansicht öffnen Die Schauburg lädt anlässlich des Welttags des Theaters zu einem Tag der offenen Tür. (Foto: Judith Buss)

Wir feiern den Welttag des Theaters für junges Publikum wie jedes Jahr am 20. März in der Schauburg. Heute wird das Ende eines Großteils der Maßnahmen eingeläutet, die das kulturelle Leben und Schaffen zuletzt so sehr eingeschränkt haben. Ab jetzt wollen wir wieder 100 Prozent offen sein und laden deshalb zu einem Tag der offenen Tür ein. Nun ist aber auch ein Krieg in Europa Realität geworden und wir treten mit Kunst und Kultur, mit Kreativität und Solidarität für Frieden ein. Aus Solidarität mit den Menschen und Künstlern der Ukraine planen wir demnächst eine Lesung aus ukrainischen Kinderbüchern - zweisprachig.

Andrea Gronemeyer, 1962 im Emsland geboren, studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln und Florenz. Von 2003 bis 2017 leitete sie das Schnawwl, das Kinder- und Jugendtheater am Nationaltheater Mannheim, an dem sie auch selbst inszenierte. 2014 erhielt Andrea Gronemeyer den Deutschen Theaterpreis "Der Faust". Seit der Spielzeit 2017/18 gestaltet sie als "Burgherrin" das Programm des städtischen Schauburg-Theaters am Elisabethplatz. Dort erweiterte sie das Repertoire für junges Publikum und etablierte neue Formate für die Allerjüngsten schon ab drei Monaten. Die Auslastungszahlen zwischen 97 und 99 Prozent beweisen, dass sie Kinder und Jugendliche für das Theater begeistern kann, indem sie aktuelle Themen aufgreift: Das Spielzeitmotto 'Freiheit' diskutiert etwa Fragen, die alle in Zeiten der Pandemie sehr stark bewegen.